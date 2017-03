Imponerende nok i seg selv vil kanskje mange si, men enda mer imponerende er det når man får vite at 17-åringen faktisk har tid, med tanke på at hun er en av de få i landet som tar videregående skole i turbofart.



- Det stemmer at jeg går videregående på to år ja, så jeg er ferdig ett år tidligere enn de fleste andre, forteller Bani.



Likevel har den blide jenta tid til å både engasjere seg politisk, være med venner, skrive leserinnlegg og ikke minst skrive blogginnlegg for FN-sambandets ungdomspanel.

- Hvert år ser FN-sambandet etter ti ungdommer som kan skrive innlegg på bloggen deres, og da er man nødt til å sende inn en søknad.

- Jeg sendte inn en søknad, hvor jeg fortalte litt om meg selv, og så ble jeg valgt. Og det er jo fint, for nå når jeg ut til mange, sier Bani.

Skriver fritt

Ungdomspanelet består altså av ti ungdommer mellom 15 og 19 år, som skriver om internasjonale saker de brenner for.



- FN-sambandet er ikke direkte under FN, men vi formidler jo saker for FN.



Og vår jobb i ungdomspanelet er å skrive om det vi brenner for.



- Det som er så fint med denne gruppen på ti, er jo at vi er så ulike. Vi har alle forskjellige ting vi interesserer og engasjerer oss for, og det er jo veldig bra. For da får man fokus på flere ting, sier Bani.



Den engasjerte jenta har allerede rukket å skrive et innlegg på bloggen, og hun setter stor pris på at man ikke er nødt til å sitte på et kontor for å få ut sin mening.



- Jeg satt faktisk på et fly her om dagen, og kom på ideer. Så da skrev jeg dem ned som notater på mobilen.



- Det at vi kan skrive så fritt er det jeg setter mest pris på. Selv om jeg selvfølgelig ønsker å utveksle ideer med de andre, så er jeg veldig glad for at det er så åpent. Det gjør at dette er mer som en hobby, sier hun.

Vil bli småradikal



Selv om Bani kan mer om både samfunnet, politikk, forskning og utvikling enn de fleste, har det ikke alltid vært sånn. Men all kunnskapen hun nå sitter med, hindrer henne likevel ikke fra å ha et konstant ønske om å lære enda mer.



- Jeg har ikke alltid vært så engasjert som jeg er nå. I 8. klasse var jeg en av dem som sa at politikk - det var noe man ikke kunne stole på. Men så lærte jeg om demokrati, og hvor vanskelig det er med forhandlinger blant annet.

- At jeg søkte om å få være med på ungdomspanelet var på grunn av at jeg elsker å skrive, og jeg har lyst til å lære mer, sier Bani.

Selv om 17-åringen har gått ut av komfortsonen flere ganger, og gått inn på temaer ikke alle andre har pratet om, så har hun et ønske som kanskje vil sjokkere noen.



- Til nå har jeg vært litt varsom. Men jeg ønsker å bli småradikal.



- Målet mitt har alltid vært å vekke reaksjoner hos folk. Og om det skaper debatt i kommentarfeltet på innleggene mine, har jeg nådd det målet. Jeg ønsker meg jo på ingen måte hatbrev og liknende, men om man får det så viser man jo i hvert fall at man har vekket noe og fått reaksjoner, sier Bani.



