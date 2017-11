INNSATSFYLT GJENG: Korpsets medlemmer stiller opp under hele loppemarkedet på Vestli skole. I tillegg til å bære hundrevis av esker og putte tusenvis av ting på plass, har de også ansvaret for bordet med smykker og pyntegjenstander. Korpsstyreleder Saiqa Ali (t.v.) og instrumentansvarlig Vlora Ademi (t.h.) er imponert over innsatsen.