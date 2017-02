Shayla Ngyuen og Amina Eltueva går begge siste året på hudpleielinjen hos Stovner vgs. Neste uke starter elevuken som de har jobbet fram mot den siste tiden.

Her kan alle som vil komme, menn som kvinner. Vi tilbyr så og si alle behandlinger innenfor skjønnhet. Alt fra voks, massasje og til farging av vipper og bryn, sier Ngyuen.

Elevene har laget brosjyrer og instagram-profil for å reklamere for elevuken.



– Vi har markedsført oss via sosiale medier og gitt ut brosjyrer. I tillegg har lærerne og elevene som går her spredt ordet videre for oss, sier Eltueva.

Øvelse gjør mester

Gjennom skoleåret har Ngyuen og Eltueva fått øve seg på arbeidslivet gjennom praksis og elevdager.



– Hver fredag har vi kundedager, så litt øving har vi hatt, men det blir første gang vi driver en salong alene i en hel uke, sier Eltueva.



Selv om jentene allerede har fått inn en del bestillinger, håper de at flere vil benytte seg av de gode tilbudene de har neste uke.



– Vi har allerede fått noen bestillinger, men vi har fortsatt ledige plasser. Man kan ringe til skolen eller sjekke ut instagramprofilen vår "Hudpleieelevuke2017", sier Nguyen.



– Jeg har vært interessert i skjønnhet fra liten av, så det blir gøy å gjøre det en hel uke, legger Eltueva til.

Dyktige elever

Lærer på hudpleielinjen, Kristin Finnøy, gleder seg til at elevene hennes skal styre salongen.



– Jeg føler de er klare, men det blir annerledes enn kundedagene. Da gjør de kun behandlingene, men nå skal de ordne budsjett, bestillinger, regnskap og markedsføring selv. I tillegg til å utføre behandlingene, sier Finnøy.



Elevene får nå et innblikk i hvordan man driver en bedrift.



– De har lært kjempe masse og jeg vet de synes det er veldig morsomt. Det er gøy å se og nå er de klare til å gjøre absolutt alt selv, sier hun.



Gjennom utplassering hos andre bedrifter og praksis på skolen har elevene alle forutsetninger for å klare elevuken med glans.