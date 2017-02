Åpnet bibliotek på skolen

Med oppussingen av hele bygget der biblioteket tidligere lå, har det ikke vært noe ordentlig bibliotek på Hellerud videregående skole de siste årene. Biblioteket var siste del av oppussingen og alt står nå helt klart.



– Det er et verneverdig bygg og farger fra 60-tallet er derfor blitt brukt. Biblioteket lå tidligere på andre siden av gangen, men vi har nå funnet et nytt og passende rom, sier bibliotekar Elin Harr Lødding på Hellerud videregående skole.



Biblioteket er delt i to og på den ene siden skal det være stille, mens i den andre delen av rommet skal det være aktivitet.

Vi satser på litt aktiviteter som foredrag, strikkeklubb og litteraturgruppe. Meningen er at det skal skje litt ting på den aktive delen av biblioteket, sier hun.

Et viktig rom

– Hvor viktig er det at skolen har et eget bibliotek?



– Det er viktig for elevene våre å ha leseglede og spesielt viktig er det med språkopplæring. Savnet etter et bibliotek har vært stort. Dette har vi gledet oss til lenge, sier Harr Lødding.



– Det er mye man kan finne på Internett, men elevene trenger hjelp til å være kritiske til kilder, og det skal vi ha opplæring i her. I tillegg er det viktig at de leser og låner bøker. Ikke alle har like stor tilgang til bøker. Derfor er det fint at vi har et bibliotek hvor alle kan låne de bøkene de trenger og sitte her i ro og fred.



Alt i det nye biblioteket er helt nytt og mye penger er lagt ned.



– Dette er det eneste rommet på skolen hvor det er satt av penger til nye møbler. Jeg har stor tro på at dette skal bli bra, smiler bibliotekaren.

God plass

Elevrådet har tatt på seg oppgaven å pynte til åpningen av det nye biblioteket. De har også vært med på å planlegge.



– Vi er veldig glade for dette. Det er fint å ha et sted som er stille og rolig hvor vi elever kan være. Jeg synes det er kult at det samtidig er masse bøker her, smiler Befrin Karimi (18) fra elevrådet.



