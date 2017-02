Med sine 52 overnattingsturer på 52 uker, leder søstrene Schultz Heireng avstemningen om å bli Årets Villmarking.



– Vi er veldig overrasket, mange av de tidligere vinnerne er rutinerte ringrever. Vi er nominert sammen med stort selskap, sier Stine.



Hege og Stine er to søstre som elsker turlivet. Villmarks- CV’en inneholder både klatring, lengre turer i vinterfjellet og bestigninger av Elbrus og Kilimanjaro. Mange av de 52 turene søstrene foretok i 2016 ble gjennomført i Østmarka og Lillomarka.



– Nå som vi har fått mann og barn er de fleste turene våre i nærmarka. Vi vil vise at det også er et verdig friluftsliv.

Vi vil inspirere flere til å komme seg ut og vise folk at eventyrene er nærmere enn du tror, sier Stine.

Håper å vinne

Med tidligere vinnere som blant annet Cecilie Skog, Børge Ousland og Tonje Helene Blomseth er det ekstra stas å være nominert som de første med turer i nærmarka.



– Det er helt unikt. Det har vært naturlig for oss å gå turer her fordi vi har vokst opp med det, sier hun.



Med besteforeldre som bodde på Furuset ble Østmarka deres hjerte når det kom til turer.



– Det er her vi har hatt mest overnattinger og det startet fra vi var bittesmå, sier Stine.



Med et ønske om å inspirere småbarnsfamilier med sine opplevelser og erfaringer håper de å vinne Årets Villmarking. Prisen blir delt ut 31.mars under Camp Villmark og avstemningen slutter allerede 14.februar.



