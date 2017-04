– Auksjonen har blitt det store. Det er mange som kommer for å være med på akkurat den. Det er noe vi alltid har hatt, og i år er det veldig mye fint. Derfor skulle vi egentlig ønske at enda flere møtte opp, sier loppesjef Erik Bjørgum.



Det er nemlig flere som kom opp for sent og som ikke fikk være med på budrundene.



– Det er en klokke som gikk for 500 kroner på auksjonen, men den vil jeg si er verdt mye mer. Mange som kom etter auksjonen ønsket å kjøpe klokka for mye mer, men de var ikke til stedet på budrunden, sier han.

Møtte lang kø

På morgningen var det kø utenfor inngangen til loppemarkedet. Førstemann som sto utenfor var der en time før de åpnet dørene.



– 200 mennesker sto utenfor da vi åpnet. Det har vært mange innom her i dag, sier Bjørgum.



Grunnen til hvorfor musikkorpset opplevde så bra oppmøte, har han et klart svar på.

Vi konkurrerer med Kjelsås, Grefsen og Løren, og merker når de har loppemarked samtidig. I år har de det senere og det er veldig fint for alle.

– Været spiller også en stor rolle for hvor mange som kommer innom loppemarkedet, sier han.

Hadde konsert

Allerede første dagen av helgens loppemarked kunne musikkorpset si seg fornøyde, men de hadde spart noen skatter til neste dag.



– Vi hadde 40 sykler som ble solgt den første timen. Det er populært med sykler nå som våren er her, sier Bjørgum.



Korpset hadde konsert og spilte for alle som var innom. Det er noe loppesjefen synes er viktig.



– Det er fint at folk kan se hva pengene går til, smiler han.



– 80 prosent av det vi trenger til korpset får vi av inntektene fra loppemarkedet.



