Avsluttet årets forfatterkafé

Indisk-Norsk informasjons- og kulturforum arrangerer forfatterkafé på Veitvet én gang i måneden. Fokuset er alltid på en forfatter eller et relevant emne.

Denne gangen var det feiring av Nobel Fredspris 2016 som sto i fokus. Det ble lest dikt og diskusjon om integrering og situasjonen i Colombia og Syria, sier Suresh Chandra Shukla.

Maya Bharti ønsket alle velkommen, før Inger Marie Lilleengen, Nuri Røsegg, Suresh Chandra Shukla, Pragat Singh, Javed Bhatti og Raj Kumar sto for diktlesingen.

– Vi hadde julepynt på bordet og sørget for julestemning med pepperkaker, julekaker, kaffe og indisk te, sier han.

Giverglede i julen

Forfatterkafé på Veitvet har nå blitt en god tradisjon. Årets siste tema mener Shukla er et bra tema som interesserer mange. Han ønsker at flere skal ta turen innom forfatterkafeene de arrangerer.

– Man trenger ikke være forfatter for å delta. Vi samles for å dele meninger og erfaringer. Det er viktig for integrering. Selv om vi har ulike meninger, øker forståelsen ovenfor hverandre og det blir mindre konflikt, sier han.

Nå som det nærmere seg jul benyttet de anledningen til å snakke om giverglede.

– Vi snakket om at vi kan sette av litt av vår egen tid til de som er alene og trenger hjelp med noe. Siden det er jul kan vi ta læring av at det er viktig å tilgi. Det er bedre å gi bort enn å gi opp, sier Shukla.

Selv mener han at miljøet der man bor og jobber, er viktig å ta vare på. Neste forfatterkafé blir 26. januar 2017. Da blir det kulturfest.