Baker så folk blir gale

– Det er viktig å ha mange jern i ilden. Det holder meg ung i kropp og sinn, smiler Åse.

Hun har for lengst passert de 70 - det er vanskelig å tro når man ser henne.

Velkledde kvinner

– Er du ikke aktiv ramler du sammen. Det er helt opp til deg selv, kvitrer hun. Åse synger i «Rustne røster» som har sin base på Veitvet. Selv bor hun med mannen Gunnar på Linderud. Hun har en imponerende samling med hatter - av det eksklusive slaget.

– Da jeg bodde på Karihaugen ble jeg kalt «Sonja på haugen». Det er vel bare dronning Sonja som har en finere samling, humrer Åse.

Men hun kan skryte av å ha blitt kåret til best kledde dame på Norsk Galoppderby. Det henger høyt, for nettopp den begivenheten er nesten like kjent for velkledde kvinner med unike hattekreasjoner som selve galoppløpet.



Ellers er Åse et oppkomme av godt humør, som aldri sitter stiller og alltid har sitt munnspill i nærheten i tilfelle hun beføler behov for å musisere - det skjer svært ofte.

Innvendig klokke

Men det er Åses bakerikunst vi har kommet for å snakke om. Da lokalavisen tidligere i år var til stede ved «Jul på Årvoll gård», traff vi Rakel Ruhe fra Sande i Vestfold, som hadde kommet til gården for å selge sine hjemmebakte karer. Det utvalget hun presenterte var imponerende. Åse var tilfeldigvis til stede og opplyste muntert at hun baker enda mer.



– Kom hjem til meg så skal jeg fortelle mer om bakingen min, og så skal du spesielt få smake på mine linser, oppfordret hun.

Og et slikt tilbud takker i hvert fall ikke undertegnede nei til.

– Rett før jul står vi på Åses kjøkken, hvor flere brett med linser står klar til å komme i ovnen.

– Jeg tar aldri tiden. Jeg kjenner på meg når de er ferdige. Jeg har en innvendig klokke og har ikke brent en eneste linse gjennom årene - og jeg har laget tusener av dem, smiler hun. I forbindelse med jul og konfirmasjonstid er det ikke uvanlig at hun baker over 20 forskjellige bakster. - Jeg tror ingen har bakt så mye som meg uten å være baker, humrer hun.

Antallet vokste

Hun har vært svært interessert i å bake siden ungdomstiden da hun fremdeles bodde på barndomsstedet Vennesla.



– Jeg baker hva som helst, men jeg er spesielt glad i å lage mine ville, gale og magiske linser. Ja, vet du hva. Jeg har enkelte som sier at de blir helt ville og gale av dem. De må bare ha mer, sier Åse med et stort smil.

Hun legger til at en annen ble besatt av hennes hardangerlefser. Han fikk mani og måtte bare ha mer. Til slutt måtte han slutte å spise dem!