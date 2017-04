På Bjerke bibliotek har de satt opp to påskehyller - en med anbefalinger og tips til hva man kan lese i påsken og en med bare gule bøker. Alt fra lesestoff til quizbøker er populært på denne tiden, men det er uten tvil spenning som gjelder.

Det går mye i krimbøker. Vi legger tydelig merke til at det er det folk vil ha med seg på ferie. Det har vært litt rolig hittil, men på lørdag regner jeg med at det kommer mange for å låne bøker som de skal ha med seg, sier bibliotekar Sveinung Lutro.

Lydbøker er noe som blir mer og mer populært. Ifølge bibliotekaren er det mange barnefamilier som velger denne løsningen på en lang biltur.



– Barnebøker på lydbok er noe mange tar med på ferie som underholdning i bilen, sier han.

Egen favoritt

For Lutro er det «Påskeparaden» av Richard Yates som er favorittboka i påsken.



– Selv om boka ikke bare handler om påske, er det påsketema med selve paraden. Det jeg liker er at boka er sår og gripende.

Det er en fortelling om to søstre som prøver å finne ut av hvordan de skal leve livet sitt. Den er bra skrevet i en realistisk stil, noe som gjør det nært og fint.

Ifølge bibliotekaren er det noe med søstrene som er beskrevet i boka som gjør det lett å få empati for dem.



– Forfatteren skildrer og viser forskjellige livsfaser. Boka viser at det er lett å ta feil valg. Man skjønner at disse søstrene hadde fortjent et bedre liv, sier Lutro.

Lokal forfatter

Nå i påsken har han tenkt til å fortsette å lese «Sapiens» av Yuval Noah Harari, som er en fagbok.



– Jeg er allerede i gang med å lese den, men planen er å bruke påsken til å lese den ferdig. Det er gode skildringer og en fin fortellerstil, noe som jeg synes har mye å si, sier bibliotekaren.



Etter en prat med sine kollegaer på biblioteket, blir listen over påske-favoritter lengre.



– «Historien om fru Berg» og «Vinternoveller» av Ingvild H. Rishøi er både sjefen og mine anbefalinger. Forfatteren bor her i området og handlingene i bøkene skjer her, sier Lutro.



– Hun skriver intenst og skildrer folk som er på bristepunktet. Det er lettleste bøker med godt språk.



Les mer om bibliotekets anbefalinger i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.