Blir trygge i vann

– Det er veldig gøy å være i vann, sier Sama (5) fra Grorud barnehage.

De har tilbrakt dagen på Nordtvet bad sammen med profesjonelle instruktører. Tilbudet omfatter private og kommunale barnehager, og tar sikte på å få barna til å føle seg trygge i vannet.

– Vi leker mye sammen, og så svømmer vi med brett fra den ene siden til den andre, sier Mathias.

Grorud bydel har fått støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til alle førskolebarna i bydelen. Hver økt er på en halv time. Idrettspedagog Hans Alexander Mangen i bydelen forteller at barna tilegner seg livssviktig kunnskap.



– I løpet av høsten og fram til jul gjennomfører ca 140 barn vanntilvenning. Etter jul, og fram mot sommeren, får de resterende 160 førskolebarna i bydelen tilbud om vanntilvenning. Ettersom folkehelse er et av bydelens satsingsområder er vi glad for å kunne tilby vanntilvenning til alle førskolebarna. Gjennom vanntilvenningen tilegner barna seg livsviktig kunnskap, samtidig som de opplever glede og mestring gjennom fysisk aktivitet, sier han.