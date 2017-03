Bokuke på Rommen

Første klasse så nervøst opp da de større elevene kom inn i klasserommet med historien om Karius og Baktus. Men så begynte elevene å lese, og de minste elevene forsvant inn i verden til de to tanntrollene.



- Opplesningen gikk helt strålende, sier Zoey Line Barstad, kontaktlærer for mellomtrinn og omdømmesjef på skolen.

- De yngste syntes det var litt skummelt å få besøk av femte klasse i starten. Men med en gang de begynte å lese, syntes de det var gøy å høre på.

- Mange av elevene fra femte klasse brukte det de har lært fra å være søsken, og det vi har øvd på rundt fortellerstemme. De ble små pedagoger, smiler læreren stolt.



Eriona (10), Afrinesh (10) og Lang (11) syntes det var stas å lese for førsteklassingene.



- De fulgte godt med og var entusiastiske. Jeg trodde de skulle være ufokuserte. Der tok jeg veldig feil, sier Eriona.



- Det er første gang vi leser for førsteklassingene, og det var faktisk veldig gøy. Vi har ikke så mye kontakt ellers, derfor var det også spennende, sier Afrinesh.

Gøy å lytte

Angela (6), Amina (6) og Mariam (6) syntes det var gøy å høre på.



- Jeg klarte å følge med, og så klarte jeg å synge med, sier Amina (6).



Tommy Fjeldbu spilte gitar under opplesningen og fikk hele salen med på allsang.



- Jeg har hørt historien før fra barnehagen. Det var fortsatt veldig gøy å høre de eldre elevene lese for oss, sier Angela.





De synes den kjente Thorbjørn Egner-historien er fin.



- Karius og Baktus er en fin historie. De er morsomme og gjør mye rart, smiler Amina.



Angela er enig.



- Historien er veldig morsom, sier hun.



- Og spennende, tilføyer Mariam.

Bra med bokuke

Når lokalavisens utsendte spør hvilket fag som er blant favorittene, svarer femteklassingene at det er norsk.



- Det er ikke så tungt og avansert slik som matte, sier Afrinesh.



Førsteklassingene er ikke enige.



- Gym er best. Vi går glipp av det denne uka, men det går bra. Det er gøy å være sammen med de andre barna på skolen. Vi ler mye, tuller og tøyser, sier Angela.



De seks elevene forteller at de generelt liker å lese, men at bokuka gjør det enda morsommere og formålsrikt.



- Det er kjempegøy med bokuke. Vi får lest masse, samtidig som vi har konkurranser, teater, konserter, opplesninger og aktiviteter. Det er en annerledes uke enn vi er vant til. Vi lærer mye forskjellig innenfor norsk, og lærer nye ord. Det synes jeg er bra. For noen ganger stopper jeg opp midt i en setning og vet ikke hvilket ord jeg skal bruke, sier Afrinesh.



Lang har oppdaget mange gode bøker i løpet av bokuka.



- Vi har en veldig flink bibliotekar som er flink til å velge ut bøker. Hun har funnet fram gode bøker i alle sjangre, for forskjellige aldre, og hjelper oss med å finne den perfekte boka. Jeg har lest en som heter Amuletten, jeg visste ikke engang at den fantes, sier Lang (11).



- Og så har vi fått besøk av forfattere. Det var kjempekult å møte ordentlige forfattere som har skrevet ordentlige bøker, fortsetter 11-åringen.



- Forfatteren Anna Fiske var veldig flink og tegnet fint. Hun var helt perfekt, sier Angela (6).

Suksess

Det er tredje gang at Rommen skole arrangerer bokuke. Første gang var det den ivrige norsklæreren Lene Kongsvik Hærnes på ungdomstrinnet som dro det i gang. Det var så vellykket at ledelsen ønsket å ha bokuke med hele skolen.



- Ideen om at man kan dra av nytte av både faglig og sosial relasjonsbygging mellom trinnene har vist seg å fungere i praksis, sier Barstad.



Det er et prosjekt hvor det er helhetlig fokus på lese- og skriveutvikling på alle trinn. I løpet av uka har elevene blitt dyppet i lyd-bad, øvd på fortellerstemmer, løst sjanger-quizer, møtt forfattere, lest, designet og skrevet. Media-gruppa fra den digitale skoleavisa, Rommen News, har dekket ulike aktiviteter. I dag, fredag 3. mars, rammes uka inn med underholdning og kåring av vinnere fra ulike kategorier.



- Bokuka gjør noe med stemningen på hele skolen. Det blir bedre samhold og gladere atmosfære, sier Barstad.



Hun mener det er viktig at de eldre elevene leser for de minste.



- Det skaper trygghet, samhold og kjennskap. Vennskapsbånd skapes under en slik opplesning. Vi ser at det er bra for elevenes læring å ta i bruk læringspartnere, det vil si at elever hjelper hverandre på nivået der de er.



Læreren forteller at bokuka har vært en stor suksess.



- Energien og fellesskapet mellom elever på tvers av trinn og lærere blir løftet under denne uka. Vi er veldig fornøyde, dette er noe alle skoler burde benytte seg av, sier Barstad.