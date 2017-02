Burger med gode råvarer!

Men Farshid Samsami turte akkurat det, da han åpnet sin egen kafé i underetasjen på Linderud senter. For da jordbærpikene flyttet ut, flyttet han inn.



– Jeg har vært franchisetaker av en kiosk før, men aldri drevet min egen kafé. Så det har alltid vært en drøm å kunne starte noe eget, forteller Samsami.



Nå er drømmen blitt en realitet, og siden oktober har de mange senterbesøkende kunnet nyte det kaféeieren kaller Groruddalens beste burger.

Vi har jo vært litt heldige med at de som var kunder her før, også kommer innom nå. Likevel har vi satset på å gjøre noe nytt.

– Burgeren vår er blitt markedsført, og jeg vil kunne tørre å påstå at den faktisk er Groruddalens beste burger, sier Samsami.

God mat

Å starte for seg selv virker kanskje for mange som en skummel drøm. Men med flotte lokaler og en unik meny, ser det ut til at kafeen er kommet for å bli.



– Vi lager all mat fra bunn, og det er der vi skiller oss ut.



– Det vi har som mål er å være en god restaurant, med mat som er laget fra bunnen av, sier Samsami.



Menyen er det en gourmetkokk som har stått for, og ingenting er overlatt til tilfeldighetene på Linderud. Der lager de alt fra krutongene til sausen og dressingen selv.



– Vi gjør mye med maten og er opptatt av at det skal se bra ut. Maten vår er ikke simpel, men alt skal være gjort ordentlig, forteller kaféeieren.



