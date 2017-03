Bytter klær på Romsås

Framtiden i våre hender har arrangert klesbyttemarked siden 90-tallet, men det har blitt mer kjent og flere har hengt seg på.

Dette er en nyåpnet gjenbruksbutikk og renovasjonsetaten tok kontakt med oss og spurte om vi ville ha det her på Romsås senter, sier Sekretær Perolina Klanderud i Oslo studentlag.

De har arrangert et slikt marked på mange forskjellige steder. Ønske er å også nå de utenfor sentrum.



– Vi prøver å spre det og arrangerer det seks ganger i året. Vi har mange besøkende og da vi hadde det på Deichmanske hovedbibliotek måtte vi stenge dørene. Da var det over 500 mennesker som møtte opp.



– Kommer det for mange blir det fort kaos. Derfor er det fint å ha det på litt mindre steder som her, smiler hun.

Bytter syv plagg

Det er et organisert byttekonsept hvor folk leverer syv plagg de ikke vi ha lenger. For hvert plagg man leverer får man en lapp. Klærne blir deretter hengt opp, slik at det blir som å være i en bruksbutikk.



– Vi har satt en grense på syv plagg, siden det har blitt såpass populært og vi får inn alt for mye klær, sier Klanderud.



De kvalitetssikrer alt før de tar imot klærne.



– Klesforbruket i Norge har fordoblet seg de siste årene. Det er mye forskjellig som kommer inn, og vi opplever at vi får inn klær med prislapper på, og det sier jo litt, sier hun.



