«Vil bli no» er tittelen elever fra Bjerke videregående skole har gitt årets danserevy. Mens publikum kunne vugge til musikk i alle sjangre, tok danserne og turnerne fra Bjerke dem gjennom livet som politi, tyv, bygningsarbeider, idrettsutøver, naver, lege, advokat, flyvertinne, engel og musiker.

Hva vi skal bli og hva vi skal gjøre etter videregående skole, er veldig aktuelt for oss. Det er noe alle her har til felles, sier Lotte Kristoffersen (19), som er en av danserne.

De begynte med revyen for et halvt år siden, og mange timer er lagt ned for få alt på stell.



– Vi har sikkert kjørt gjennom forestillingen hundre ganger, ler Kristoffersen.

Bjerke er danserevy

– Hvordan er det å formidle temaet gjennom dans?



– Det har faktisk ikke vært så vanskelig, men det hjelper veldig med kostymer, sier hun.



– Det vanskeligste har vært overgangene. De har vi jobbet mye med, legger en av danserne Diderik Caspersen Frydenlund (17) til.



Bjerke videregående skole har ikke hatt revy siden 2012, kun danseforestillinger - bortsett fra i fjor. Da ble danseforestillingene erstattet med danserevy. Et vellykket prosjekt de har fortsatt med.



– Det gikk veldig bra i fjor og jeg vil si vi klarte det i år også. Det gikk som forventet. Vi dansere er veldig stolte, smiler Kristoffersen.

Vår greie er danserevy. Det er det vi kan, så den må vi beholde nå.

