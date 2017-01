Danser seg inn i året

De siste dagene har den årlige nyttårsforestillingen til dansestudioet Studio 1 gått av stabelen i Lørenskog Hus.



Den tradisjonsrike forestillingen har blitt satt opp hvert år siden 1991 og ble dermed i år altså spilt for tjuesjette gang.



Årets show består av 23 numre og inneholder alt fra hiphop, 80-talls-aerobic, et jazznummer med konkurransedansere i performing art og dans inspirert av filmklassikerne «Mission Impossible» og «The Mask». Solodans, dans i grupper og dans med alle på scenen samtidig.



Nancy Gogstad, som startet klubben i sin tid, leder det hele, innleder numrene og gir interessant tilleggsinformasjon gjennom hele forestillingen.

Fra nybegynnere til verdensmestere

Klubben holder til på Lørenskog og er kjent for å fostre dansere i verdensklasse. Øyvind Gulli har eksempelvis vært utøvende sportsdanser og har totalt 42 internasjonale medaljer fra VM og EM. Det gjør ham til den mestvinnende danseren Norge noen gang har hatt og også en av landets mestvinnende idrettsutøvere generelt.



Han har gitt seg som toppidrettsdanser nå, men er med på å arrangere nyttårsforestillingen og tar blant annet imot billetter ved inngangen, i tillegg til at han har en liten rolle under showet. Det er riktig nok på ingen måte slik at han eller de andre verdensmesterne som er med – for ja, det er flere av dem – får mer oppmerksomhet enn andre. Alle dansere, uansett alder, ferdighetsnivå, kjønn eller stil, får like mye fokus gjennom hele forestillingen.



Det er også noe av det som gjør det spesielt. Showet er særdeles variert. Danserne er fra fire til 26 år, gutter og jenter, nybegynnere, dansere i verdensklasse og dansere innen ulike sjangre. I fokus står danseglede, samhold og likeverd.



Vi får med andre ord store idrettsprestasjoner hånd i hånd med gode verdier og gleden over å danse og å lære noe nytt.

Sterke budskap

Det er også helt åpenbart at dette er noe Studio 1 er opptatt av. De har et dansenummer som handler om at alle mennesker fortjener de samme rettighetene og et dansenummer med budskapet «Mangfold, raushet og toleranse – viktigere enn all verdens medaljer».



Dette er også noe konferansier Gogstad snakker om mellom to numre, mens fire av barna sitter foran henne på scenen med hvert sitt skilt hvor det står: «RICH POOR», «GAY STRAIGHT», «BLACK WHITE» og «ATHEIST RELIGIOUS».

Vi er alle like, uansett religion, hudfarge, seksuell legning eller sosial status, og det er så viktig at vi tenker over, sier hun blant annet.

Forestillingen fremstår dermed også viktig, alvorlig og rørende, i tillegg til den udiskutable underholdningsverdien den har.



