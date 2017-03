De erfarne kandidatene

– Hver vår ser jeg på når seriespillet starter her på Vestli. Og så ser jeg at barna har så stor respekt og glede for hverandre. Da triller tårene, og det er er slike øyeblikk som viser at det er verdt det, sier Heggelund.



Han har en finger med i alt som skjer i Vestli IL.

Jeg kan nok kalle meg i overkant engasjert, ler han.

Mohammed Hagi Khayre kalles bare for «boss» på Stovner. Han er sjefen for leksehjelpen bak Stovner senter. Fembarnsfaren sitter også i eldrerådet.



– Jeg var geografilærer i Somalia og er veldig glad i realfag. Og utdanning. Derfor driver jeg med leksehjelp, smiler han.



Randi Flaten driver med allidrett på Tokerud skole. Hun ble også overrasket over nominasjonen. Prisene deles ut under gallaen lørdag 25. mars.



– Det er veldig hyggelig at noen ser engasjementet, sier Heggelund.



– Ja, noen tenker bare på penger, mens vi tenker på folk, legger Khayre til.



Se også videoen til høyre i saken.