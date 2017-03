De unge stemmers kraft

Det er klare og tydelige kandidater som har blitt nominert til prisen for årets unge ildsjel på Stovner. Nahom Daniel (19), Ali al-Jabri (18), Satha Sritharan (23) og Hibo Bashir (23). Sistnevnte er nominert sammen. En ildsjel kan ofte beskriver som en som yter det lille ekstra for sitt lokalmiljø. På Stovner velger de å hylle de unge og fremtredende og de mer erfarne. Men de er alle enige om én ting; det viktigste er å bidra.



- Jeg ble sjokkert og overrasket da jeg fikk beskjeden, sier Satha.



Han har vært frivillig hos Stovner frivilligsentral i fire år, og har klare meninger om hva det betyr å være frivillig.



Mange tenker kanskje at de vil gjøre noe stort med en gang. Men på Stovner kan man begynne smått med de nære ting. Og så er det egentlig stort allikevel, smiler han.

For Hibo betyr det at man får sjansen til å gi noe tilbake.



- Det er viktig å gjøre noe for barn og unge, for det er jo noen som gjorde det for oss. De beste minnene kommer fra aktiviteter man har vært med på som ung, smiler hun.

Måtte si ifra

Ali al-Jabri ble et velkjent navn høsten 2015 da han skrev et debattinnlegg om Groruddalen. Hans engasjement og veltalenhet ble plukket opp av statsminister Erna Solberg og ordfører Marianne Borgen. Innlegget han skrev ble kalt «Integrering kan være enkelt. Bare se på Stovner».



- Det er bra at Stovner fokuserer på disse prisene for de menneskene som gjør litt ekstra for sitt lokalmiljø, sier han.



- Jeg synes det er merkelig at de som ofte skriver så negativt om Groruddalen ikke kommer herfra. Da jeg begynte å engasjere meg i debatten var det fordi jeg ikke la merke til at det var noen klare stemmer som sa tydelig ifra. Jeg måtte svare på kritikken, eller så ville den bare gli forbi ubesvart.

Åpenhet om tilbud

Den siste tiden har det blusset opp igjen. Stemmer mot og for ungdom i Groruddalen. Politikere, beboere, samfunnsdebattanter og politiet har engasjert seg. Igjen.

Det skjer mye bra her, men mye har bare blitt snakket om i lukkede kretser. Jeg brukte lang tid på å forme et innlegg basert på fakta, og ikke synsing. Vi har fortsatt en jobb å gjøre her, sier han.

- Hvis jeg skulle si én ting til ungdom på Stovner og i dalen ville det vært at de ikke må undervurdere seg selv. Forstå hvor viktig stemmen din er.



Nahom Daniel har hatt en noe annerledes oppvekst på Stovner. Han er med i filmen «Barneraneren» og har hatt en trøblete fortid med politiet. Nå jobber han som ungdomsarbeider og et ungdomsklubb-initiativ.



Jeg trodde de ringte feil da de sa jeg var nominert til årets unge ildsjel, ler han.

- Jeg vet det er utfordringer her, men vi må snakke mer om løsningene.

Engasjementet nytter

Nahom jobber som lærling på Nordtvet skole.



- Det eneste vi kan gjøre her er å tale vår sak. Folk burde engasjere seg i lokalmiljøet, vi kan faktisk gjøre en forskjell, mener han.



På Stovnerbroa på vei mot fotograferingen etter intervjuet blir Ali stoppet av en beboer. Hun smiler, tydelig engasjert, og utbryter; «Jeg har sett han på tv. Han er så flink til å snakke om Stovner. Jeg liker det veldig godt», smiler hun før hun går videre.



En tydelig brydd Ali bukker høflig. Og så glimter det i øynene hans.



- Der ser du. Potensialet og plattformen er der. Vi må bare bli enda mer bevisst på å bruke det.