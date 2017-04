– Det foregår mye positivt her, og det vet alle som bor her. Derfor blir det helt feil å svartmale Groruddalen på den måten. At det var på NRK synes jeg var spesielt sjokkerende, sier Tale Pleym (SV).



På sist møte til MOKK ble kultur- og frivillighetsmidler til mange av tiltakene i bydelen delt ut.

Det kommer inn mange søknader hvert år, med en stor bredde av ulike saker frivillige gjør for barn, ungdom og voksne i Bydel Grorud. Disse søknadene viser virkelig hvor mye bra som skjer her, sier hun.

Med søknader på til sammen 1.5 millioner kroner, sitter komiteen med 400.000 som skal deles ut på våren og 300.000 på høsten.



– Vi prøver å fordele på best mulig måte og diskuterer hva vi vil vektlegge, sier Pleym.

Deler ut midler

Hun mener det er viktig at lokalpolitikere fra alle partiene går sammen og viser at slik type fremstilling er noe de tar avstand fra.



– Man kan ikke vise en realitet som faktisk ikke er virkelighet, sier Pleym.



Alle i Mangfold, kultur- og oppvekstkomiteen må stå for avgjørelsen når de skal dele ut midler, slik at det blir en samlet vurdering.

Vi har vært veldig påpasselige i år og delt ut penger til alle som har søkt, med mindre de ikke lever opp til vilkårene vi har, sier Andrine Johansen (Ap).

– Selv med et bredt politisk spekter kommer vi til enighet, og det i seg selv viser at svartmalingen er feil, sier hun.



Midlene som deles ut er et åpent tiltak for alle, men barn og unge blir prioritert.

Storm av reaksjoner

– Det skal være et inkluderingstiltak og en mulighet for at resten av bydelens innbyggere kan være med. Og så må det skje i bydelen, sier Johansen.



– Vi gir ikke støtte til matservering.



Hvis de skal se noe positivt med reportasjen til NRK, er det stormen av reaksjoner som kommer etterpå.



– Da får man ekstra lyst til å vise fram alt det fine som skjer her. Selv er jeg fra Kjelsås og jeg merker mye mer aktivitet i Bydel Grorud enn da jeg selv vokste opp, sier Tale Pleym.



Ifølge Mari Rise Knutsen (R) er bildet som blir fremstilt fremmed for alle som bor i Groruddalen.



