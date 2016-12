En annerledes jul

Det er jul. Snøen laver ikke akkurat ned, men det ligger en stemning bredt over byen om at kjeler med poteter, saus, rosenkål og brett med ribbe eller pinnekjøtt skal serveres, at pakker skal utveksles og at klemmer skal deles ut. Lukten av nellik og klementiner fyller et hvert rom, og julesanger settes på «repeat». Brede smil kan sees når dørene åpnes på julaften – og et kobbel av julelys og varme strømmer mot en. Men for mange kan det ligge en klump i magen som bare vokser gjennom desember måned. Klumpen som minner en på hva som er mistet og som man aldri får igjen.

– Min farmor fikk kreft i oktober i fjor. Hun døde natt til lille julaften på Ullevål, og jeg satt ved hennes side denne natten. Dermed tok kreften over fokuset forrige jul for vår familie, forteller Cathrine.

Julen som forsvant

Det var alltid farmoren som stelte istand julefeiringen. Alltid. Det var hennes oppgave å føre familien sammen i slutten av desember.



– Det at farmor var syk rundt jul gjorde at den forsvant, på en måte. Både fordi vårt fokus ikke bare lå på høytiden, men det var farmor som stelte i stand julen for oss. Alltid, i alle år. Selv i 2015. Siden hun gikk bort lille julaften fantes det ingen julestemning hos oss. Den bare passerte mer eller mindre, forteller hun.

Familien satt igjen med et stort savn. Det som skulle være en vanlig julefeiring med god mat, samtaler rundt bordet, og pakker under treet ble til et tomrom.

– Ingenting var som det hadde vært i alle år – for alle sammen. I år kommer vi til å feire jul igjen, men én viktig person mangler.

Julestjerne-kampanjen

Regner man på tallene fra Kreftforeningen får over 80 personer kreft hver dag i Norge. I Oslo får omtrent tre personer kreft hver dag, og hvert år er det 11.000 som ikke overlever. Tallene er klare, men det er mennesker som ligger bak.



Mennesker som har satt sitt preg på andre mennesker igjennom livet. I desember har Kreftforeningen en julestjernekampanje der alle kan sende en hilsen til folk som tilbringer høytiden på sykehus. Julestjerne-kampanjen fokuserer på de som tilbringer hele jula i et sterilt og hvitt miljø, uten helt å forstå hva som venter rundt neste sving. Akkurat som Cathrine og farmoren gjorde i fjor.

– Farmor var alltid en del av min hverdag ettersom jeg bodde i samme tomannsbolig som henne. Det siste året hun levde bodde jeg til og med nede hos henne. I sykdomsperioden var det jeg som var nattevakta, men hjalp også til om dagen, forteller hun.

Ved hennes side

De fem siste dagene farmoren tilbrakte på sykehuset satt Cathrine ved hennes side.

– Jeg ble den første i familien, og den siste, som satt hos henne den natten hun døde. Jeg hadde lovet farmor for flere år siden at jeg skulle sitte hos henne når hun døde, men jeg kunne ikke vite at det faktisk skulle bli sånn. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg klarte å oppfylle ønsket.

Cathrine fikk også en «vekker» da hun oppdaget en kul i sitt eget bryst for ti år siden.



– Jeg fikk vite at jeg måtte forberede meg på kreft. Da jeg kom til time hos legen for å få svar sa de at det mest sannsynlig ikke var kreft. Kulen ble sendt til dyrking i utlandet og de fant ut at det var en sjelden muskelknute. Det gjorde at jeg minnes på at andre ikke er like heldige som meg selv. Da farmor fikk kreft gikk også tankene mine til andre i samme situasjon, sier hun.

Fortsatt dypt savnet

Nå har Cathrine sluttet fred med hva som skjedde på lille julaften i fjor. Men det betyr ikke at savnet er borte.



– Farmor sa selv at hun ikke var redd for å dø, og at hun følte seg klar. Hun var sterk og brøt aldri sammen over situasjonen. Det gjorde det nok enklere for oss å akseptere det, og jeg er takknemlig for at hun slapp å lide lenge. Etter mitt synspunkt så har farmor det bedre på den andre siden enn hun ville hatt det her med sykdommen. Men jeg skulle gjerne hatt henne her frisk og sprek, forteller Cathrine.

I dag er det lille julaften. Mange skal hjem til jul, noen skal feire alene. Julen er til for hygge og god stemning, men også for refleksjon og ettertanke.

– Jeg har en tro på liv etter døden. Og jeg vet at farmor og jeg møtes igjen en dag.