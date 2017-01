Med programfag innen alt fra landbruk til hund får du kompetansen du trenger på Natur videregående skole, samtidig som du får et avbrekk fra den vanlige skolebenken. Larsson og Heide går begge siste året på Natur.



– Jeg tar nå realfag og det siste året er derfor litt tungt, men de to første årene har jeg fått prøve litt av alt og jeg fikk litt avbrekk i skolehverdagen, sier Heide.



– Hva vil du si er det beste med Natur vgs.?

At vi er på mange turer. Da skaper vi bånd og blir kjent med hverandre, sier hun.

Engasjerte lærere

Jentene trives med å gå på en skole som er litt utenom det vanlige.



– Vi er mye ute i praksis og får være med dyr. Det gjør skoledagen lettere, og siden vi har muligheten til å få studiekompetanse kan vi bygge videre på det, sier Heide.



For Larsson er det et godt miljø som er det viktigste for at hun skal trives.



– Det må være godt miljø både mellom elevene og mellom elevene og lærerne. Ikke minst er det viktig for meg at lærerne er engasjerte i det de skal lære bort, sier hun.

Får være seg selv

På åpen dag er Larsson opptatt av å formidle mulighetene man får på skolen og at alle blir sett.

Vi har flere flotte programfag å velge mellom. I tillegg setter jeg veldig pris på at man kan være seg selv og siden vi er en liten skole har lærerne tid til alle, sier hun.

– Hvordan ser veien videre ut?



– Jeg har søkt på folkehøyskole i Bergen hvor de tilbyr å dra til Afrika og Israel. Hensikten er å kunne fortsette å ha det gøy samtidig som jeg lærer noe nytt. Mine hovedinteresser er foto og dyr, og her vil jeg få muligheten til å ta bilder av større dyr, sier Larsson.



