– Jeg har dilla på film og kino. Men også lidenskapelig interesse for den tekniske siden av kinovirksomheten. Nysgjerrigheten ble for alvor pirret da jeg fikk bli med onkelen min, kinomaskinisten på Folkvang, inn i maskinrommet. Jeg sugde til meg all kunnskap jeg kunne få. At jeg selv skulle bli den siste kinomaskinisten på Folkvang, eller Høibråten store kino Folkvang, som var det fulle navnet, ante jeg lite den gang, smiler Helge.

Mye bæring

Folkvangs kinohistorie går tilbake til 1922 da nybyggerne på Høybråten bygde sitt eget forsamlingshus. Så fort Folkvang ble en realitet, ble huset også benyttet til kinolokale.

– Kinoen var hovedinntekten og den økonomiske grunnpilaren for bygget og Nybyggerforeningen. Det var stumfilm det handlet om den gangen tidlig på 1920-tallet, og selvsagt hadde også Folkvang sin pianospiller som fulgte filmens gag. Den store kinofilmpianisten den gang var Harald Engum. Men det var også underholdning i pausen. Ofte var det operasangere som sang, men størrelser som Einar Rose og Jens Book Jensen var blant mange kjente entertainere som forlystet folket på Folkvang når filmrullene skulle byttes, forteller Helge.

Selv fikk han sin første jobb på Folkvang da han var 13 år og sørget for at alle stolene var på plass før forestillingene i helgene. Det ble mye bæring. Den gang var det 245 sitteplasser (130 de siste årene).

– Men jeg bar dem ikke ut igjen før skoletid tidlig mandag morgen, sånn i syvtida. Jeg fikk 10 kroner i uka. Så fant jeg ut at jeg også kunne vaske gulvet. Jeg dynka gulvet med salmiakk og skrubba i vei. Da lukta det skikkelig nyvaska og jobben ble godkjent. 10 kroner også for den oppgaven - lønna ble doblet, gliser Helge.

Fikk drømmejobben

Når han var ferdig med skolen og skulle ut i arbeidslivet, endte han først på et motorsykkelverksted. Senere ble det 23 år i renholdsverket. Men det var kun basisjobben. I enkelte perioder hadde han tre eller fire jobber samtidig.



Han var også vinduspusser og kranfører på Brobekk. Innimellom tok han jobb på filmlager eller reparerte og vedlikeholdt filmer for Statens velferdskontor for handelsflåten - Neptun film. Men endelig fikk han drømmejobben som kinomaskinist på Folkvang av Helge Kreutz som var kinosjef på Folkvang i 50 år.

– Det var en betalt jobb, men den foregikk på fritida. Det var ikke uvanlig at jeg etter søppelkjøring pusset noen vinduer og reparerte noen filmer, før jeg var kinomaskinist på kvelden. I dag skjønner jeg ikke hvordan jeg fikk tid til alt. Men det roet seg litt med årene da, slår Helge fast.

Les hele saken i vår eAvis og papirutgave. Saken har blitt kortet ned for nett.