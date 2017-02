Som et sosialt møtested for pensjonister og trygdede i alderen 50 pluss, er seniorsenteret en populær møteplass med i snitt 89 besøk hver eneste dag. Likevel opplever Dahle at folk ofte sitter og venter og ikke kommer på besøk.

Vi er for alle som er mentalt og fysisk i form, vi er egentlig som en ungdomsklubb, bare for en annen aldersgruppe, ler han

Senteret er laget for å forebygge isolasjon og ensomhet. Her får man alt fra trim, dans, frisør og treskjærerverksted.



– Vi har flere ulike aktiviteter for de som velger å besøke oss. Musikkcafé og turer blir arrangert. Du får også rimelig frisør og fotpleie her hver dag, sier Dahle.

Nytt prosjekt

I tillegg til å være et sted for de som ønsker en sosial sammenkomst, har senteret bestemt seg for å prøve et forsøksprosjekt.



– Vi og seniorsenteret på Furuset har nå begynt å få besøk av de som er lett demente. Da har vi egen terapeut her, forteller Dahle.



Prosjektet er fortsatt nytt, men hittil har det vært vellykket på Haugerud. De har også kveldsarrangementer hvor de skiller seg ut fra de andre seniorsentrene.

– Vi er en av få som har jevnlige kveldsaktiviteter. Som for eksempel på Sankthans, da begynte vi klokken fem, for det er jo tross alt på kvelden man feirer og ikke klokken elleve på formiddagen som andre gjorde.

– Vi har også hatt lutefisk- og rakørretlag, og snart skal vi ha rekeaften. Det er populære sammenkomster som skjer etter dagtid, sier den daglige lederen.



