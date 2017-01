Jentene går studiespesialisering og begge har blant annet entreprenørskap som valgfag.

Det er veldig gøy og jeg er med i en ungdomsbedrift som heter «Play trash UB». Det går ut på å utvikle en søppeldunk med basketkurv på toppen. Poenget er at det skal bli morsommere å kaste søppel, sier Hassan.

– Vi lager den av blant annet bambus og hampetau, for å være miljøvennlige, sier hun.



For at Hassan skal trives på skolen må det være stor grad av trivsel og godt miljø.



– Jeg flyttet hit fra Trondheim og fikk venner med en gang. Alle er veldig åpne her og tar deg godt imot, smiler hun.

Hørte mye positivt

Benali valgte Stovner videregående skole på grunn av kort avstand og mange bekjente på skolen.

Jeg hørte mye positivt om skolen og siden jeg selv er fra Stovner kjenner jeg mange som går her, sier hun.

– Her har vi alt i nærheten, som Stovner senter og bra kantine på skolen, sier Benali.



Det er viktig at lærerne motiverer henne og gir interesse til å ville lære.



– Det er mange trivelige folk her og dyktige lærere.



En oppfordring de har til andre, er å komme på besøk på skolen og se selv.

Ikke hør på alle andre. Det er en fantastisk skole og vi har det veldig bra her, sier Benali.

Drømmen er politi

Hun er også med i en ungdomsbedrift – «The heart of Maroc».



– Vi er tre jenter som lager vegetariansk cous cous og satser på marokkanske mattradisjoner, sier Benali.



–Hvordan ser veien videre ut?



– Jeg vil inn på politihøyskolen, men man må fylle 20 det året man søker. Derfor tenker jeg å ta et år innen idrett først, sier Benali.



– For meg er det politiadvokat som er drømmen eller noe innenfor økonomi, legger Hassan til.



På åpen dag er 18-åringene opptatt av å formidle at Stovner er bedre enn hva folk tror og at alt skolen har å tilby gir mange muligheter videre.



