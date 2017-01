Feirer 100 dager på skolen

Ansatte på Tonsenhagen skole har sett andre skoler markere at førsteklassingene har gått på skolen i 100 dager. Det er noe de ønsker å være en del av. Derfor møtte alle elevene på 1. trinn opp til en skoledag fylt med ulike aktiviteter der tallet 100 er i fokus.



– I dag har vi gått 100 dager på skolen, smiler Ellinor (6).

Det er morsomt at vi gjør litt ekstra ut av det. Jeg trives veldig godt her og synes det er fint å være på skolen, sier hun

For elevene på 1. trinn er det alfabetet som er det beste med å gå på skolen.



– Vi lærer alle bokstavene, slik at vi kan lære å lese. På den måten blir bøker mer spennende, for da skjønner vi hva som står, sier Erle (6).

Låner bøker

Som en del av markeringen tok alle førsteklassingene sin første tur innom biblioteket.



– Det er første gang jeg er her og første gang vi får låne med en bok hjem, smiler hun.



Seksåringene startet dagen med å danse i 100 sekunder, før de skulle stå helt stille i 100 sekunder.



– Å danse var det morsomste. Det gikk veldig fort, mens da vi sto helt stille føltes det ut som om det tok 274 timer, sier Alfred (6).



Lærer Anne Magnetun på 1. trinn på Tonsenhagen skole synes det er hyggelig å kunne gjøre litt ekstra stas på elevene.

Morsom feiring

De har hatt nedtelling de siste dagene. Når du er førsteklassing er tallet 100 litt spesielt, så det er morsomt med en slik dag, sier hun.

– Vi har hatt ulike aktiviteter og vært innom biblioteket. Etterpå skal vi være i klasserommet hvor elevene skal gjennom fem stasjoner, sier Magnetun.



