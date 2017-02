Feirer 20 år med teater

For barna på Solstuen i Tjernveien barnehage er 20 et stort tall. Derfor passer det bra med et fullt program for dagen.

20 år er mange år. I dag har vi hatt fellessamling hvor vi sang bursdagssangen til barnehagen og vi har lekt ute. Vi har også pyntet oss med prinsessekjoler, smiler Mathea (5).

Sammen med de andre i barnehagen trives hun veldig godt.



– Alle har mange venner her og de som jobber her er veldig snille og hyggelige, sier hun.



– Det er bra å være her i barnehagen, her liker vi oss. Jeg synes det er best å leke inne. Da leker vi butikk, legger Rejan (5) til.

Leker bra sammen

Det er litt uenigheter om det er best å leke inne eller ute. Mathea og Alma Kristin (3) liker nemlig best å leke ute.



– Ute er best. Da leker vi politi. Jeg er både politi og tyven, vi bytter litt på, sier Alma Kristin.



Før dagen skal avsluttes med pizzasnurrer samles alle i allrommet for å se på forestillingen «Bonden får besøk en vinternatt» av Barneteatret AS.



– Jeg har ikke sett teatret før, men hørt flere historier om det. Selv om det sikkert blir en litt annen versjon i dag, sier Mari (5).

Jeg gleder meg veldig til teater. Det er gøy at det skjer så mye forskjellig i barnehagen og at vi gjør mange ting. Det jeg liker best er at alle leker bra sammen, både store og små, sier Estella (5).

Gave fra foreldrene

Akkurat nå er det Hakkebakkeskogen som er tema i barnehagen, og da passet gaven foreldrene kom med helt perfekt.



– Vi startet dagen med å pakke opp gaven fra foreldrene, og med Hakkebakken som tema skal den komme godt til nytte. Vi har valgt å feire dagen med fellessamling, teater og pizzasnurrer og smoothie til dessert, smiler fagleder Anne-Elin Johannessen.



Hun er veldig fornøyd med feiringen og understreker at det er viktig å feire runde tall.



– Det har vært en spennende og kjempefin dag, sier Johannessen.



