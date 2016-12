Trettenåringen tok turen til Linderud senter for å se om han kunne bytte to av de mange bøkene han fikk til jul. En bok om sjakk og en bok som viste seg å være litt for jentete for Olas smak endte opp i den store «byttehaugen» til ARK.

Jeg fikk en av bøkene i serien «Dustedagboka» og en sjakkbok. Jeg er ikke så veldig glad i sjakk og den andre er en jenteversjon av «En pingles dagbok», og det er ikke helt min greie.

Det var mange bøker som ventet under treet til Ola på julaften. Mange har han beholdt, men akkurat disse to ble byttet til et spill.

– Jeg har sett på litt forskjellig, men ender opp med et spill. Det er hyggelig når familien kan samles rundt bordet og spille sammen, smiler han.

Mange bytter

Det var ikke bare bøker trettenåringen pakket opp på julaften. Playstation 4 og tilhørende spill var også en del av gavebunken.

– Jeg har FIFA 16 så nå må jeg oppdatere til FIFA 17. Det blir en liten nyttårsgave til meg selv.

Med en fin julefeiring bak seg ser han fram til noen fine dager i romjula. At ARK er et populært sted å kjøpe julegaver er det ingen tvil om.

– Mange kjøper julegaver hos oss. Det fører da til at mange får de samme bøkene og spillene, som det går mest i, og bytter derfor til noe annet, sier butikkmedarbeider Tina på ARK.

Hun sto derfor ikke alene i butikken på den store byttedagen.

– Vi merker absolutt kjøret av denne dagen.