For medlem Ivar Svensbråten i Stovner hagelag er det flere grunner til hvorfor et hagelag er viktig å ha.



– For meg er det viktig med et slikt lag fordi jeg setter pris på å ha en grønn hverdag. Samtidig er det en fin mulighet til å møte andre og snakke om felles interesser, sier han.



Neste møte til hagelgaet er i Stovner Velhus 1. februar. Temaet «Frukt og bær i hagen», ser Svensbråten på som et godt tema for kvelden.



– Vi prøver å være så kreative som mulig på temaene vi velger ut. Denne gangen er det Margareth Skog som er foredragsholder. Hun er veldig flink og vi har hatt hun på besøk her mange ganger tidligere.

Ønsker stort oppmøte

Skog er utdannet gartner og jobber på Jessheim.



– Hun har førstegangskunnskap om temaet og vet hvordan hun skal fremføre det. I tillegg snakker hun høyt og tydelig, noe jeg setter veldig pris på, sier Svensbråten.



Som vanlig på hagelagets møter vil det bli servert kaffe, te og kaker. For medlemmene er det viktig at mange møter opp.



– Det blir loddsalg og er gratis adgang. Det er viktig at så mange som mulig møter og melder seg til tjeneste for laget, slik at vi slipper å legge det ned, avslutter han.