Når kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit kommer til bydelen skal de på et todelt offisielt besøk.



Ordfører Marianne Borgen er vert for besøket, og programmet er planlagt ned til minste detalj. For programgruppa har det vært viktig å få fram at Bydel Bjerke er en bydel for alle – og at natur og kultur sammen spiller en sentral rolle.

Vi ønsker å vise fram kulturarbeidet og frivillighetsarbeidet som er her. Det er mye å velge mellom og lista var lang i starten, men Kulturhuset Veitvet og Isdammen er to av våre signalområder. De ligger på hver sin side av bydelen og vi føler det er to steder som veier hverandre fint opp, sier seksjonsleder Tina Arnesen i oppvekst og kultur i Bydel Bjerke.

Blir som 17. mai

Det første kronprinsparet møter på Isdammen er barnehagekoret bestående av 100 barn fra barnehagene i bydelen.

500 barn fra bydelens barnehager og skoler er allerede påmeldt, men arrangementet er åpent for alle som har lyst til å være med. Det blir aktiviteter i hele området – som om det er 17. mai. Speiderne står for rebusløp og pølsegrilling, sier Arnesen.

– Med fint vær regner vi med at dette blir en kjempefest.



Rundt bålet er det gjort klart til grilling og samtale. Isdammens Venner, skogoppsynsmann Håvard Pedersen og barn og unge som bruker stedet mye, skal fortelle kronprinsparet om opplevelsene sine i området og skogen rundt.

Isdammens historie

At skogvokter Håvard Pedersen er valgt ut som historieforteller er ikke en tilfeldighet.



– Han kan fortelle det som er å fortelle om historien til Isdammen, men også om Oslos uteliggere som på 50- og 60-tallet hadde hytter i skogen her og dramatikken rundt det. Det er en utrolig spennende historie som han forteller med innlevelse, sier kommunikasjonsrådgiver Bjørn O. Mørch Larsen.



– Sathiaruby «Ruby» Sivaganesh som driver aktiv fritid for kvinner, og to ungdommer som har vært med på ulike prosjekt i bydelen, kommer deretter til å si litt om det de driver med, legger Arnesen til.

Innblikk i aktivitetene

Før turen går til Isdammen presenterer Nysirkus Bjerke en miniforestilling for kronprinsparet og publikum på Kulturhuset Veitvet. Etter forestilling får kronprinsparet en omvisning på Kulturhuset.



Kronprinsparet vil blant annet møte Eline Medbøe fra «ReLove», artister fra Lydstudio Bjerke og Rustne Røster.



Da kronprinsparet hørte om Rustne Røster hadde de veldig lyst til å slå av en prat med dem.

Skal skape minner

– Rustne Røster har selv funnet ut at de skal fremføre «Blå salme». De mistenker at det er en av kronprinsessen favoritt-salmer, sier kommunikasjonsrådgiveren.



Det er meldt knallvær og forhåpningene er at det blir en dag hvor folk koser seg.



– Vi håper at alle som har lyst til å komme skal tenke at dette var en skikkelig fin dag når de går herfra, sier Mørch Larsen.



– Det skal være en dag man husker – både for befolkningen, kronprinsparet og ordføreren.