Selv er han fornøyd med egen innsats på gaveinnkjøpet i år. Det er noen år hvor han har vært ute på julaften for å kjøpe de siste gavene, men det prøver han å unngå i år.

– Jeg tenkte det er smart å være tidlig ute, så det har jeg prøvd på i år. Jeg har bare noen få ting igjen nå. Innen lille julaften er jeg i mål, smiler Eriksen Søreide.

Samtidig er han opptatt av å ikke overdrive når det kommer til gaver. Planene for jula er å tilbringe tid med familien.

– Jeg skal treffe foreldrene mine og søsteren min, men jeg blir i Oslo og østlandsområdet hele julen.

Samhold, vennskap og nærhet med familie er jul for meg. Når du kjenner lukten fra kjøkkenet, ser julepynten og hører Sølvguttene på TV klokka 17, er det vanskelig å ikke få julestemning.

Går i julemodus

Den siste tiden har vært preget av planer og budsjett. På årets siste møte til bydelsutvalget satte politikerne sitt preg på budsjettet, men alt i alt er han fornøyd.

– Dette året har vært litt nytt for meg. Jeg begynte som bydelsdirektør i mars og har nå vært ni måneder i bydelen. Det har vært nok å gjøre, men absolutt spennende, sier han.

Samme kveld som budsjettet ble vedtatt, var det avslutning med politikerne.

– Det har også vært avslutning med lederne og de som jobber i bydelsadministrasjonen. Da var det grøt som sto på menyen og jeg leste en gammel klassiker på Stavangersk – «De små armane» av Andreas «Ajax» Jacobsen.

Viser takknemlighet

Om dette blir en ny tradisjon er han usikker på, men han er i hvert fall opptatt av å vise sin takknemlighet til alle som står på for bydelen.

Jeg har sendt ut en julehilsen til alle tjenestestedene i bydelen. Selv har jeg trivdes fra dag én. Det er en meningsfull jobb og jeg har blitt godt mottatt, sier han.

Ifølge bydelsdirektøren bli det godt med litt fri. Jobbe har han ikke tenkt til å gjøre i romjulen.

– Likevel er man alltid tilgengelig i min rolle, men forhåpentligvis blir det en rolig periode.

Viktig med omtanke

Lite overraskende er det pinnekjøtt som gjelder for mannen fra Stavanger.

– Det blir ikke jul uten pinnekjøtt. Ine er oppvokst med ribbe på julaften, så det blir nok en liten ribbebit til henne, ler han.

– Hvordan er ditt forhold til julen?

Jeg er glad i julen på den måten at jeg synes det er en fin tid å være med de nærmeste og roe ned. Samtidig liker jeg budskapet som hører hører julen til.

– Ingen skal ha dårlig samvittighet for det de har, men litt omtanke for de som savner noen eller som kan trenge at du slår på tråden, er fint å ha.

