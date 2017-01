Første tur på langrenn!

Det hadde Marianne fått med seg, så hun tok med seg barna Christer (8) og Angelica (2) ut på årets første skitur.

– Dette er årets første skitur, så det er jo veldig moro at det endelig er kommet nok snø i marka. Og Angelica står på ski for aller første gang, forteller Marianne.

Storebror er allerede en dyktig skiløper og forsvant avgårde, mens lillesøster Angelica stabbet etter på sine ski. Og tross den unge alderen, så så det ut som at skitalentet ligger i familien.

– Angelica forsøkte seg litt i hagen i går, men det var jo med noen andre ski. Så dette her går jo over all forventning at hun faktisk holder seg på beina, og kommer seg bortover, sier Marianne.

Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.