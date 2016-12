Det har gått noen år siden Samantha Gurah gikk i barnehagen og på skolen, og lista over opptrender hun har vært med på er lang. Oppveksten på Høybråten og Furuset besto stort sett av sang og dans. Fra Haugen skole gikk turen til en musikalteaterskole i Oslo, etterfulgt av jobb som frilans-korist og danser for ulike artister.

Jeg begynt å danse i en alder av 13-14 år, og da jeg begynte på utdanning innen musikalteater i 2006, begynte jeg å synge mer og traff en sanglærer jeg fremdeles har, sier hun.

At sang, dans og teater alltid har vært en viktig del av livet hennes kommer tydelig fram.

– I barnehagen sto jeg som regel for underholdningen da det var avslutninger og slikt. Jeg husker at jeg fikk spille jomfru Maria i en juleavslutning, noe jeg synes var veldig gøy. I førsteklasse hadde jeg en lærer som jobbet med revy. Han lærte oss mange sanger og vi sang hele tiden, smiler Gurah.

Premiere i Stockholm

26. januar 2017 blir hun å se på China Teatern i Stockholm, da det er premiere på «The book of mormon» i Sverige. Det er skaperne bak South Park som har laget denne suksessmusikalen som er blitt sett av over to million mennesker i London og New York.

– Det handler om to mormon misjonærer som skal ut i den store verden for å dele budskapet om Jesu Kristi. De blir sendt til Uganda og der treffer de Nabulungi Hatimbi (meg) og hennes landsby, som er vant med å få besøk av hvite misjonærer som lover at det tøffe livet vi lever blir bedre, om vi bare tror på Jesus.

– Det skjer etter hvert mye forviklinger og det blir gitt feil informasjon om religionen fra den ene misjonæren. Alt dette skjer sammen med bra humor og med veldig mye grov språkbruk, sier hun.

Skulle ha denne rollen

Selv synes hun musikalen er fantastisk, mye på grunn av at den utfordrer stereotypier, har en skjønn kjærlighetshistorie og har fantastisk musikk. Om en hovedrolle i musikalen ikke er nok i seg selv, ser hun på det å få snakke svensk, som et stort pluss.

– Det er spennende og lærerikt å jobbe med noen av Sveriges største stjerner innen teater og musikal. Språket jobber jeg masse med her borte. Hvem skulle tro at svensk var så vanskelig, det er jo nesten som norsk, ler Gurah.

– Hvordan endte du opp med hovedrolle i «The book of mormon»?

Jeg dro på audition, rett og slett. Denne musikalen så jeg i London med mamma i fjor, og det første jeg tenkte etter å ha sett den var; «den rollen der skal jeg ha om den noen gang kommer til Skandinavia!».

– Svenskene var først ut med å få tak i rettighetene, og det står det stor respekt av.

God dose med erfaring

Da det ble annonsert at det skulle holdes audition i Stockholm var det en utfordring som oppsto. Dama fra Høybråten hadde skadet sitt venstre kne i en danseteaterforestilling i Den Norske Opera.

– Jeg tvilte derfor på om det var noen vits å reise helt til Stockholm. Jeg hadde minimalt med energi på den tiden etter å ha gått på krykker i mange uker, og kunne så klart ikke danse.

– På en eller annen måte slepte jeg meg selv til Stockholm og kom meg gjennom tre dager med sang og prøve av spillescener, sier hun.

Da produksjonen ringte dagen etter med den gode nyheten, kom tårene. Det valgte de å ta som et ja.

