Fra København til Groruddalen

Siden 1990 har Groruddalen Miljøforum delt ut en hederspris til en person eller organisasjon som har stått mye på for Groruddalen. Hvem fortjener prisen for 2016?

Daglig leder på Haugerud Seniorsenter, Sverre Dahle, ønsker at flere skal se at senteret er et sted for sosiale sammenkomster og hygge, og ikke et sted du kommer til bare fordi du er gammel.