Fra SFO til europatoppen

Det var Silvana Jugo og Pål Eriksen som fikk ideen om at den tradisjonsrike irske danseformen riverdans, kunne bli en populær aktivitet på SFO rundt 2005. Dermed satte man i gang.

- Jenny og jeg var med fra første stund, og har holdt på siden, smiler Marthe Buer.

Holder sammen

Hun bor rett over veien for skolen som i dag har skiftet navn til Refstad, og er litt stolt over at hun en gang i tiden kunne skryte over å ha den korteste skoleveien av samtlige elever. Men barndomsvenninnen Jenny Medora Viken bodde kun noen få meter unna. De har holdt sammen i tykt og tynt på skole og i dans siden.

- Silvana og Pål sluttet etter hvert på skolen, men tok med seg sine mange kunstneriske ideer videre til Kulturhuset Påbanen hvor de fremdeles holder på for fullt. Vi har mye å takke de for. Fra fjerde- til syvendeklasse var det foreldrene som fortsatte å drive riverdanstilbudet - med veldig god hjelp av Astrid S. Jacobsen. Etter at vi gikk ut av skolen begynte vi på våre egne karrierer, forteller Jenny.

Også konkurrenter

Selv om Marthe og Jenny er verdens beste venninner, er de også konkurrenter.

- Jeg glemmer ikke at Jenny tok en tredjeplass i solo/reel under nordisk i Stockholm 2006. Da var vi bare åtte år gamle. Jeg ble uplassert, men tok det som en utfordring og inspirasjon. Jeg bestemte meg for å bli bedre og slo henne da jeg gikk til topps i nordisk i 2008 i klasse solo/jig. To år senere ble jeg nordisk mester i solo championship (sammenlagt alle kategorier), humrer Marthe.

