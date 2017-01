Når konsulent Mohamed Dheeg Aagane på frivilligsentralen skal oppsummere året som har vært, er det bare ett ord som skal til.

Travelt. Det har vært et veldig travelt år med mye som har skjedd. Året har vært fullt av nye aktiviteter, samtidig som vi har utvidet de faste tingene vi har her, som aktiviteter for ungdom, sier han.

Med alt fra jobbsøkerkurs for ungdom, som er et samarbeid med Gjensidigestiftelsen, til aktiviteter for jenter til cateringkurs for ungdom og kreativt verksted rett før jul, som er et samarbeid med Høybråten maleklubb, er det to ting han ser på som årets høydepunkter.

– Vi har hatt to åpne dager med lag og foreninger i bydelen, og det samarbeidet vi har fått med dem er noe jeg virkelig setter pris på. Kontakten oss i mellom har aldri vært sånn som den er nå, smiler han.

– For ikke å glemme 10-årsjubileumet til Stovner frivilligsentral. Det var en veldig fin feiring.

Blitt mer mangfold

Likevel er han ikke alene om å ha flere høydepunkter fra året som nettopp har vært.

Det er to ting jeg synes er ekstra spesielle. Vi har fått flere unge frivillige og fått en mer flerkulturell Stovner frivilligsentral. Det har rett og slett blir mer mangfold her, sier prosjektleder Solveig Holmedal Ottesen i prosjekt inkludering, som er et nytt prosjekt.

De er begge enige om at de ønsker å fortsette der de slapp i 2016, men samtidig utvikle og utvide de prosjektene de allerede har.

– I starten av oktober startet vi opp «Prosjekt inkludering». Det fortsetter vi med for fullt nå. Prosjektet går ut på å skaffe språkpraksisplasser i kirkens bymisjons virksomheter, hjelpe til å skaffe arbeidspraksisplasser og arrangere sosiale kollektive aktiviteter for deltakerne, sier Holmedal Ottesen.

Stor pågang på aktivitetene

Mange av aktivitetene de har startet opp i 2016, har vist seg å være veldig populære.

– På jobbsøkerkurset hadde vi egentlig kapasitet til 12 deltakere, men måtte øke det til 16. Vi har også en del faste aktiviteter om sommeren, og på turen til Hudøy reiste vi med 100 familiedeltakere fordelt på 20 familier. Vi måtte begrense det og si at vi bare tar med familier som ikke har vært der før, sier konsulent Mohamed Dheeg Aagane.

– På aktivitetene vi har hatt for jenter i høstferien, er også noe vi ser på som et vellykket prosjekt. Alle som var med ønsker at dette er noe vi fortsetter med. De fire ungdommene som var med på cateringkurset bidro på 10-årsjubileumet vårt med å lage mat og servere. Det har uten tvil vært et bra år, og mange som har vært med kommer tilbake for å hjelpe til som frivillig, sier han.

Nye på Stovner

De ønsker å fortsette og ta med de fleste aktivitetene de har hatt inn i 2017, men er avhengig av en ungdomskoordinator og midler. Nå nylig flyttet Home-Start Familiekontakten inn i lokalene til Stovner frivilligsentral. Det er et hjelpetiltak til familier.

