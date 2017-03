- Da ble det god stemning på møtet, ler leder for velforeningen, Michele Bonafede.



Blant foreningens hjertesaker det siste året har både problematikken rundt bussrute 76 og beboerparkering vært høyt oppe. Underveis i onsdagens møte fikk man plutselig beskjed om at det hadde skjedd ting i Oslo rådhus.

- Et enstemmig bystyre vedtok at Ruter nå er nødt til å finne en løsning på 76-bussen som beboerne er fornøyd med. Og det var naturligvis meget populært.

I tillegg sa byrådet at beboerparkering vil bli innført på Teisen i 2018.



- Dette temaet har vi vært opptatt av en god stund, og det har vært litt ullent hele veien. Nå har vi endelig et konkret tidspunkt å forholde oss til, sier en lettet Bonafede.

Fornyet tillit



Michele Bonafede opplever at Fjellhus Hageby Vel har en god progresjon på de sakene som følges opp. Og det virker som om beboerne er enige i dette, for hele det sittende styret ble nemlig gjenvalgt.



- Da har vi forhåpentligvis tillit hos medlemmene våre, smiler Bonafede.



I tillegg til de gode nyhetene fra rådhuset, kunne velforeningen fortelle at de fortsetter arbeidet med å ivareta området i møte med den økende «hyblifiseringen».



- Dette er et tema som opptar veldig mange av medlemmene våre, for bebyggelsen og infrastrukturen i området er rett og slett ikke beregnet for det trykket som oppstår.



Derfor jobbes det nå videre opp mot plan- og bygningsetaten, der Fjellhus Hageby Vel forsøker å få i stand et dialogmøte, slik at man kan spille på lag og finne gode løsninger på denne utfordringen.

- Gnistrende innlegg

Etter generalforsamlingen, avstemning og de gode nyhetene fulgte Fjellhus Hageby Vel sin vanlige oppskrift og fortsatte kvelden med en gjestetaler. Denne gangen var det Geir Engebråten fra Huseiernes Landsforbund som hadde tatt turen. Han fortalte blant annet om eiendomsskatten, farer og feller ved utleie, klassiske nabotvister og hva man gjør ved skade på eiendommen.



- Rett og slett et gnistrende innlegg. Han hadde mange gode og morsomme eksempler fra virkeligheten, og kom samtidig med gode måter å finne ut av situasjonene og problemene på. Mye kan løses med en en god samtale, enten over en kopp kaffe eller en pils i hagen, sier Michele Bonafede.

Løser ting underveis

Rundt 30 medlemmer tok turen innom årets generalforsamling, og Bonafede sier seg meget godt fornøyd med årsmøtet.

- Vi har sett en økning i oppmøte de siste årene, det virker som om folk setter pris på foredragene i etterkant.

Bonafede tror den gode stemningen på årsmøtene har en annen forklaring i tillegg.



- Vi prøver å være flinke til å informere og ta opp ting fortløpende når de skjer. Med moderne kommunikasjon og sosiale medier er det lettere å få løst ting i hverdagen. Da blir det enda mindre venting og frustrasjon, selv om det ikke er så mye av det på Teisen fra før av.