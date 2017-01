I forrige runde kom hun på tredjeplass. Noe hun synes er en bra plassering nå, men akkurat der og da var det surt.



– Det føltes som et nederlag, men i ettertid har jeg sett annerledes på det. Jeg fikk muligheten til å reise til Las Vegas og konkurrere i Miss Grand International. Det var veldig gøy og ble som et plaster på såret, sier Yasmin Osee Aakre.



Aldersgrensen for å være med i konkurransen har økt fra 27 til 28 år, noe som betyr at hun har fått en ny sjanse.



– Jeg meldte meg på i fjor fordi det var først da jeg følte meg klar og jeg trodde det var siste mulighet for meg. Å være med i Miss Grand ga veldig mersmak og jeg har kjempelyst på Miss Norway-tittelen, sier hun.

Vil fullføre

Når hun først setter seg et mål er det viktig for henne å gå hele veien.

Jeg ønsker å pushe meg selv og fullføre, slik at jeg når de målene jeg setter meg. For meg er det viktig å gjøre det jeg sier jeg skal gjøre, sier 27-åringen.

At hun passer inn i en verden som består av catwalk, dansing, sminke og bilder, er hun ikke beskjeden med å innrømme.



– Jeg synes alt dette er kjempegøy. Det å være med i Miss Norway ser jeg på som en fin mulighet til å skaffe meg nettverk. Jeg ønsker at enda flere dører skal åpne seg. Samtidig handler det om at det er et mål jeg har satt meg, sier Osee Aakre.

Ha riktig fokus

– Hva skal du gjøre annerledes denne gangen?



– Jeg tar med meg alt jeg har lært meg. Det jeg gjorde feil i fjor er at jeg fokuserte for mye på bildene og var veldig opptatt av å ha en bra portefølje og få modellerfaring. Nå skal jeg bruke tiden bedre og være mer intenst, sier hun.



Denne gangen er det bare førsteplassen som gjelder.



– Det hadde vært forferdelig å bli dårligere enn en tredjeplass denne gangen. Den tanken har slått meg.



– Nå fokuserer jeg veldig på å vinne Miss Norway, men jeg har veldig lyst til å oppleve Miss Universe og være en av deltakerne i den konkurransen.



