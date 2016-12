Gjør seg klare til nyttårsaften

På Linderud blomster, frukt og grønt tar de fram kruttet når det nærmer seg nyttårsaften. Med barnebarn som har greie på fyrverkeri får Arild Holt en fin miks med blomster, frukt, egg og raketter i sin butikk på Linderud.

Her er vi tre generasjoner som driver. Det er uten tvil fyrverkeri som gjelder nå, spesielt de to siste dagene før nyttårsaften. Da blir det kaos, lange køer og hyllene blir tømt, sier Holt.

Familien har solgt fyrverkeri de siste årene, men det utvikler seg mer og mer for hvert år.

– Vi samarbeider med andre som driver med fyrverkeri i Oslo. Linderud er en fin plassering ettersom det er sentralt, sier Markus Holt.

– Selv om vi har vært her en stund tar det litt tid før man blir godt etablert. Vi merker at vi blir større og mer kjent for hvert år, sier han.

Best i test

Alt fra små til store raketter blir sakte, men sikkert tatt ned fra hyllene dagene før nyttårsaften. Likevel kan Markus skrive under på at det er de største rakettbatteriene som er mest populære.

– Det er rakettene som er kåret til bestselgerne de fleste vil ha, noe som er ganske vanlig.

Neste år skal de få tak i enda flere produkter.

– Vi er overraskende godt i gang med salget. Det kommer bare flere og flere innom, smiler han.