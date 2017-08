SKOLEKLAR: Rektor Leif Arild Haaland på Haugen skole ser fram til å ønske alle 650 elevene velkommen til et nytt skoleår førstkommende mandag.

Siden 2014 har Haugen skole vært under rehabilitering og ombygging. Nå er alt klart, og tiden for at Haugen og Gran skoler slår seg sammen har kommet.

Du må være innlogget og ha gyldig abonnement for å lese denne artikkelen. Nyregistrerte brukere får 30 dager gratis tilgang.