Gleder seg til Veitvet-showet

For nå er de ferdige med de siste øvingene og klare for å entre scenen på Kulturhuset Veitvet. Og mens mange av jentene grugleder seg, er det en i gjengen som utelukkende gleder seg. Nemlig Ayoub Salar, og det er kanskje ikke så rart.



- Jeg har jo allerede vunnet, så jeg er i hvert fall fornøyd med hva resultatet ble, sier en lattermild Ayoub.



Det var flere gutter med i starten, men da øvingene for alvor startet var det kun en gutt som sto løpet ut. Så da kan man vel kanskje si at han er en verdig vinner, selv om han ikke hadde mange konkurrenter.



- Jeg synes det er kjempebra at jeg er alene som gutt, jeg.



- Men det sier jeg kun fordi jeg vant. Jeg håper det er flere gutter som blir med neste år, men i år er jeg fornøyd med at det kun er meg, sier Ayoub.

Gode venner

Stemningen på Kulturhuset Veitvet er i hvert fall god. Der har kandidatene hatt alle øvingene sine og på lørdag skal fremføre både dans, sang, film og redesign. Og Ayoub skryter også av jentene som er med i kåringen.



- Jeg har kjent alle jentene lenge, og er god venn med de, så det blir spennende og se hvem som vinner av de på lørdag, sier Ayoub.



Praten rundt bordet er løs, og det er lite som tyder på at det er konkurranse mellom ungdommen. Vinneren av Veitvet-piken blir kåret ved loddtrekning, og det er kanskje like greit med tanke på hvor mange timer alle har øvd.



- Vi har fått mat hver onsdag og torsdag, før øvingene. Og det er jo en liten motivasjon i seg selv, når man kommer hit rett etter trening.



- Og vi gleder oss masse til det braker løs på scenen i dag, og håper det kommer mange, sier de.