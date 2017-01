Godt samhold på Haugerud

Blant tegninger og gjetteleker ble det mye løping for å kapre førsteplassen i konkurransen i kirken.



– Det har gått veldig fint i dag og har vært en fin dag. Det er så fint med sånne samlinger som dette, det er jo veldig sosialt, sier Sokneprest Svein Helge Rødahl.



At kirken er fylt opp under juletrefestene er ikke noe nytt for menigheten, hvor det er mange trofaste kirkegangere.



– I julen er det veldig viktig å komme sammen. Det er et stort behov for alle mennesker, tror jeg, sier soknepresten.

To menigheter

Det at menigheten befinner seg i en mangfoldig bydel kom også frem under den hyggelige juletrefesten. For dit hadde også en eritreisk menighet tatt turen.



– Vi har jo et samarbeid med den lutherske eritreiske menigheten, som holder til i kjelleren her, så de er jo også her i dag, forteller Rødahl.



Og det var ingen tvil om at samholdet i kirken er godt, også på kryss og tvers av menigheter.



– Det er veldig sosialt med arrangementer som juletrefester, og det er noe man trenger etter jula også. Så dette er en viktig tradisjon å ha, sier soknepresten.