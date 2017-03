Målet med konkurransen er å gjenvinne mest mulig brukte batterier og bidra til et større miljøengasjement og bevisstgjøring i skole og lokalsamfunn. Embla Sjøvoll Kristoffersen (11) og Vilde Bull-Njaa Sogn (12) er begge med i Miljøagentene og går på Veitvet skole. Batterijakten ser de på som et viktig prosjekt.



– Å samle inn batterier er bra for miljøet, og det er veldig bra at det er mange som engasjerer seg, sier Embla.

Ved å samle inn så mange batterier vi kan, unngår vi at folk kaster dem i naturen og syren som er i batteriene kommer ut, sier hun.

Opptatt av miljøet

Innsamlingsaksjonen er et samarbeid mellom Miljøagentene, Clas Ohlson, Norsirk og Varta. Over 11.000 fjerdeklassinger er med på kampanjen, og de som samler inn mest brukte batterier og leverer dem til gjenvinning vinner 30.000 kroner, som er hovedpremien.



Vilde har vært med i Miljøagentene i seks år, mens Embla har vært med i fire år.



– Det er veldig gøy å være med på ting som Batterijakten, samtidig som det er bra for miljøet, sier Vilde.

Banker på dører

Jentene føler at Miljøagentene gjør en god jobb og at flere har latt seg engasjere.



– 20 dager fra i dag skal vi jakte på batterier. Da går man fra dør til dør og spør etter batterier. Når vi får batterier teiper vi på begge sider, slik at syren ikke slipper ut. Folk kan også komme med batteriene sine, sier tolvåringen.



Batterijakten ble arrangert for første gang i 2013. Siden den gang har fjerdeklassinger i hele landet samlet inn over 260 tonn brukte batterier.



– Veitvet skole har vært med de siste årene, og det er jeg veldig glad for, smiler Vilde.



