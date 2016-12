For tredje gang har medlem i Oslo Lions/Tveita-Vålerenga og med i juletrekomiteen, Rolf Syversen, tatt turen til Tveita skole for å henge opp nye lys på juletreet.

Det er noen som demonterer lysene. Vi får spørsmål om hvorfor juletreet er mørkt, og det er trist at det ikke kan få lyse om kvelden, sier Syversen.

Han synes det er synd at noen velger å ødelegge en hyggelig gest, men har en anelse om hvem som kan stå bak.

– Det er tredje gang det skjer nå. Jeg tror ikke det ligger noe religiøst bak eller at noen tar i bruk lysene. Jeg tror det rett og slett er guttestreker.

Gleder nærmiljøet

Klubben og sentret har spandert et tre til Tveita skole og et tre til Godlia skole i mange år. Selv har Syversen vært med på det i fire år.

– Vi står for juletrefot og lysanlegget, mens Tveita senter er med å sponse juletreet.

– At noen ønsker å ødelegge har vi aldri opplevd tidligere. På Godlia skole har treet fått stå i fred, og det håper vi nå gjelder treet på Tveita også. La lysene leve i julehøytiden, oppfordrer han.

I tillegg til treet har de hengt opp en banner, hvor det står god jul fra Lions Club Oslo/Tveita-Vålerenga og Tveita senter. De setter opp juletre for å gjøre noe hyggelig for skolene og for å synliggjøre seg i miljøet.

– Vi ønsker å glede de som bor her, og ikke minst elevene, sier president Roger Yttervik i Lions Club Oslo/Tveita-Vålerenga.