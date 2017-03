Haugen skolekorps 40 år

Det er ikke lenge siden det snødde, men i helgen kom sommeren så å si over natta. Turen gikk til Steinbruvann for en liten stemningsrapport.

Pilen



Feminisme er et kontroversielt tema, og veldig mange som identifiserer seg som en feminist får mye tyn for det. For omtrent et år siden i dag fant jeg ut at jeg er feminist.