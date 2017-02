Headinger på timeplanen

Når Valle Hovin videregående skole starter opp sitt aller første skoleår er det størst spenning knyttet til tilbudet «Studiespesialiserende med toppidrett», der fotballen spiller hovedrollen.



– Her er det 30 ledige plasser, og vi gjør et opptak basert på både ferdigheter og karakterer, forklarer assisterende rektor Espen Sandnes Frøystveit.



– Slik det ser ut nå, vil halvparten tas inn på ferdigheter og den andre halvparten på karakter.



Både gutter og jenter oppfordres til å søke til det Frøystveit håper og tror blir et fotballfaglig sterkt tilbud, midt i hjertet av Vålerengas nye storstue på Valle Hovin.



– Vi legger til grunn at søkerne er ambisiøse fotballspillere, og legger til rette for det. Blant annet vil VIF Fotball stille med sin solide kompetanse, i tillegg til at våre lærere skal ha fotballfaglig bakgrunn.



Selv om skolen ligger der den ligger, på langsiden av Vålerenga Stadion, understreker Frøystveit at det ikke er snakk om noen «Vålerenga-skole».



– Målet er å utvikle spillere fra hele Oslo, og gjøre de best mulig. Det er en enorm styrke for oss å ha samarbeidet med Vålerenga, men det er ikke noe VIF-tilbud.

Toppidrett som valgfag?

Men ikke alle er interessert i å være eller utvikle seg som fotballspillere. Espen Sandnes Frøystveit poengterer at Valle Hovin videregående naturligvis ikke bare skal handle om fotball.



– Man kan også søke vanlig studiespesialisering med toppidrett som valgfag på Vg1. Her står elevene fritt til å velge akkurat den idretten de vil, og hverdagen blir ganske lik den på toppidrettslinja, dog med litt mindre trening.



Valle Hovin VGS og VIFs ressurser brukes i stor grad på fotballinja, men Frøystveit understreker at de som velger toppidrett som valgfag også vil få et skreddersydd oppfølgingstilbud.



– Vi skal sikre at alle som velger den veien vil bli bedre i idretten sin. Men hvilke fagressurser som hentes inn avgjøres jo av hvilke idretter som velges, så vi har ikke noe konkret helt enda.



I tillegg finnes det også et alternativ for de som ikke satser på noen spesiell idrett.



– Vi er også en skole for de som bare er glade i idrett og bevegelse generelt, de kan velge «breddeidrett».

Kan forme skolemiljøet

Valle Hovin har heller ikke glemt de elevene som ikke ønsker å satse på idrett som valgfag.



– Vi tilbyr også helt vanlig studiespesialisering. Elevene får muligheten til å ta fatt på dette i helt nye og flotte fasiliteter, med alt av spesialrom, sier Espen Sandnes Frøystveit.



Han påpeker også at siden høstens elever blir det aller første kullet på Valle Hovin, så vil de har en nesten unik mulighet til å være med på å forme skolen.



– Elevene kommer til å bestemme mye av retningen. Vil de satse på skolerevy, så går vi den veien. Vil de lage debattklubber, så går vi den veien. Det første elevrådet får en del å drive med, for å si det sånn, sier han lurt.



Frøystveit innrømmer dog at han har en forventning om hvem som søker seg Valle Hovin videregående til høsten.



– Jeg tror vi får søknader fra de som ønsker å kombinere skole og idrett på høyt nivå, og generelt elever som er glade i både fag og en aktiv hverdag.



