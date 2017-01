Vi fikk det triste budskapet på fredag: Rolf hadde sovnet inn. Våre tanker gikk umiddelbart tilbake til den siste allsang-kvelden i Grorud kirke. Det var i slutten av november. Rolf hadde samlet sin faste gjeng: Pianist Per Karang, Rødtvet skoles sangkor med dirigent Ellen Leikvang Blegen og egen familie. I tillegg hadde han med seg Drammens-duoen Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik som gjesteartister. De har fulgt Rolf på ulike arrangementer opp gjennom årene.



Mange hadde møtt fram, og det ble en flott konsert, men også litt vemodig. Rolf ga som vanlig alt, men la ikke skjul på at formen var dårlig etter mange år med kreftsykdom.

– Hvordan synes du det gikk? spurte han oss etterpå.

– Veldig bra, etter forholdene, svarte vi.



Rolf ga seg aldri, og alle vi som har fulgt ham vet at han var nøye på detaljene. Han tok ikke lett på det, det var også derfor «Allsang i kjerka»-konsertene ble så populære. Alle konsertene var bygget opp rundt et tema – med sanger som «matchet». I november var temaet «livsglede».



Da Rolf Nicolaisen som 65-åring ble pensjonist etter mange år som kulturleder ved Ammerudhjemmet, ble han utfordret av menighetsrådet på Grorud til å fortsette noe av virksomheten på frivillig basis. Dermed ble «Allsang i kjerka» født, men som på Ammerudhjemmet – og gjennom hele hans karriere – var dette mer enn sang og musikk. Det var noe dypere. Trivsel ja, men gjennom arrangementer som dette ga man deltakerne livskvalitet – i bred forstand.



Rolf sa det slik en gang: – Det er viktig å ha noe meningsfylt å drive med. Når man samtidig gleder andre blir det ikke bedre. Å skape positivitet i hverdagen har stor betydning.



Han erfarte gjennom et langt liv at sang binder folk sammen, og når gamle folk synger gamle sanger som minner dem om barndommen – ja, da oppstår det «magi».



Det er mange i Groruddalen som hadde et forhold til Rolf Nicolaisen. «Allsang i kjerka» er nevnt, likeså Ammerudhjemmet der han bygde opp et rikt kulturtilbud med Ammerud-dagene som årlige høydepunkt. Hans brede kontaktflate medførte også besøk av artister i nasjonal toppklasse, som Arve Tellefsen, Jørn Hoel og ikke minst Jenny Jenssen. Med stort pågangsmot og et energinivå langt over det vanlige ble det skapt resultater i den lokale andedam, enten andedammen lå her eller et annet sted. Ja, for Rolf har satt spor etter seg mange steder.



Rolf Nicolaisen vokste opp på Kalbakken. I ung alder ble han med i det kristne ungdomsmiljøet på Grorud. Her ble han raskt allsang-leder, og våre eldre lesere kan sikkert se for seg en spennende tid i de årene, da Groruddalen vokste fram, fra slutten av 50-årene og utover på 60-tallet. Det «kokte» av ungdommelig entusiasme i de nye boligområdene, og midt oppe i det hele fant vi Rolf – «Groruds Elvis» som han ble kalt, senere ble det «Rocke-presten», «Gitar-Rolf» og «Allsang-generalen». Gitaren har fulgt ham hele veien, og hjemstedet har alltid vært Grorud og Groruddalen – selv om han og familien av praktiske hensyn måtte flytte til en leilighet på Ensjø for et par år siden, men jevnlig tok han turen opp «for å puste inn Grorud-lufta», som han sa.



Rolf Nicolaisen begraves fra Grorud kirke onsdag 1. februar klokka 14.00.