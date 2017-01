Høybråtens «Farmen»-kjendis

Hun meldte seg på for to år siden uten hell. Men så møtte hun en fra casting-teamet på yoga som ønsket at hun skulle melde seg på igjen. Egentlig ønsket Høybråten-jenta å være med på «71 grader nord», men etter oppfordring fra moren om at dette ikke var noe man takket nei til, sa hun ja til «Farmen».

– Det gikk veldig fort fra møte med produksjonen til jeg var på gården. Jeg rakk egentlig ikke å tenke så mye over hva jeg skulle være med på, sier Lindberg.

– Så nå er «71 grader nord» det neste?

– Det er noe jeg har hatt lyst til lenge, men nå ble det Farmen i stedet. Jeg kan jo ikke bli realitydronning heller, ler hun.

Tok til seg mye kunnskap

Det er opplevelsen i seg selv som var motivasjonen til 25-åringen. Målet var å klare å være til stede i 1916 og få så mye som mulig ut av oppholdet på gården.

– Du setter mer pris på de små tingene, som det å få litt sukker på pannekakene eller om det var fint vær.

– Jeg ønsket å lære så mye som mulig og ta til meg mye kunnskap. Jeg gikk til de som kunne de forskjellige tingene for å lære meg det. Det ga meg mye, i tillegg til at jeg tenkte på finaleuka, sier hun.

Som alt annet Lindberg er med på eller gjør, ønsket hun å gjøre det så bra som mulig.

– Jeg tenker alltid at hvorfor kan ikke jeg få det til.

Som nummer to i «Farmen» 2016, var hun inne på gården i Finnsvika ved Kornsjø i Halden i tre måneder.

Som en opplevelsesferie

– Mange forskjellige personligheter blir satt sammen. Hvordan stilte du deg til det?

Jeg tenkte det ville være krevende, men det gikk fint for min del. Har man en konflikt her hjemme kan man bare dra hjem, mens på «Farmen» må man løse opp i det der og da, sier Lindberg.

På spørsmål om hun kunne blitt med igjen, er svaret klart og tydelig.

– Jeg kunne blitt med igjen i morgen, smiler hun.

