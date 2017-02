Høyt tempo på skøyteisen

Rundt 100 personer i alle aldre, størrelser og fasonger fant veien til Youngslunden søndag 12. februar, som viste seg å bli en solfylt februardag.

Store og små koser seg på isen og lar kroppen bevege seg i takt med musikken. Noen danser, andre spiller hockey og enkelte benytter anledningen til å teste skøyteferdighetene for første gang, sier leder Michele A. Bonafede i Fjellhus hageby vel.

De er opptatt av å skape gode og positive møteplasser i nærområdet, og ildsjeler har jobbet med skøytebanen gjennom hele vinteren.



– Isen må vannes, skrapes og børstes for å oppnå gode resultater. Det er bare å rette en stor takk til ivrige foreldre, smiler han.

Samler nærmiljøet

Ved å ha slike arrangementer styrker de samholdet i eget nærmiljø.



– Samtidig bidrar det til å gi dagens unge et avbrekk fra andre populære innendørsleker, sier Bonafede.



Tanken er å ha et årlig vinterarrangement i Youngslunden, og planen var egentlig å ha det før jul i fjor.



– Med mye regn ble ikke det noe av, så da ble det heller skøytedisco nå. Vi spredde ordet og vips var det fullt av glade barn her. Det er til glede for barna, men også for de eldre som kan ta turen ut og se barn som leker på isen med et smil om munnen, sier han.

Fine forhold

Mens damene i arrangementskomiteen sørger for boller med krem, kaffe, kakao og kald drikke til alle, skaper musikken fra høyttaleren mye liv.



