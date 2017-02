Prisen henger høyt der oppe blant utdelinger og bemerkelser i Groruddalen. Kjente og store navn fra dalføret har tidligere mottat prisen – som gir heder og ære til folk som gjør en ekstra innsats for Groruddalen.



– I komiteen sitter leder Wenche Hansgaard, Leif Sommer, Kjell Veivåg og Hjalmar Kielland. Det er store navn som folk kjenner til i Groruddalen. Det betyr mye. I tillegg var Akers Avis Groruddalen med på å stifte prisen i sin tid, forteller leder av Groruddalen Miljøforum, Ragnar Torgersen.



Han har møtt opp sammen med fjorårets hederspris-mottaker Vidar Noreng.



– Vi leter etter de erfarne menneskene fra Groruddalen som skiller seg ut. Vi ser etter ildsjelene.

Vidar Noreng vant i fjor

Formålet med prisen er å inspirere til innsats for bedring av miljøet i Groruddalen. Og da mener de det fysiske miljøet.



– Prisen skal gå til noen som har gjort en mangeårig innsats for dalen. Vi ønsker å gi folk en anerkjennelse for frivilligheten og tiden de bruker på andre. Dette er folk som tar ansvar, sier Torgersen.



Noreng fikk selv prisen for sitt engasjement i lokalmiljøet på Furuset.



– Det var først og fremst veldig hyggelig å motta en pris, og jeg er veldig glad for at noen har sett hva jeg har holdt på med over tid. Mesteparten av det jeg har drevet med har vært på frivillig basis, men man får ikke en slik pris uten å samarbeide med andre, smiler han.

Deles ut på GMs årsmøte

Noreng har en lang frivillig resymé. På den står blant annet hans arbeid med Furuset idrettsforening, leder av ishockey, håndball og stiftet allidretten i sin tid.



– Jeg har også vært aktiv i Groruddals-satsingen og i Furuset vel, forteller han.



For å nominere kandidater må man sende inn forslag til miljoforum @groruddalen.no innen 20. februar. Prisen skal deles ut under Miljøforumets årsmøte 28. mars.



– Det er viktig å ta vare på kontinuiteten. Nå er det vanskeligere å finne de som påtar seg ansvar over tid, som diverse verv. Derfor er det viktig å fremheve dem. De må ha ros for det de gjør, sier Torgersen.