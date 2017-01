Hvor ble det av Bøhler?

Men hva skjedde? Vannposten personlig har tredd inn i detektivrollen for å finne ut av dette mysteriet. Og hvem er vel bedre å kontakte enn hovedpersonen selv, som for øvrig er ganske så detaljert i forklaringen på når han først fikk nyss om denne hendelsen.



– Jeg fikk først vite om det ved et besøk hos Akers Avis Groruddalen, (alltid først ute, si) og på omtrent samme tid fortalte Aslak Borgersrud, kjent fra Gatas Parlament, som nå er journalist i Dagsavisen, meg det. Jeg har også nevøer som følger med på Instagram som senere har fortalt om det, sier Jan Bøhler.



Han har ikke sett «piece’n» live, bare på bilde. Men det stopper ham ikke i å skryte av de som står bak det hele.

Jeg synes de som har lagd dette er dyktige og talentfulle, og jeg har likt gatekunst helt siden jeg fikk fasaden på Trosterud Fritidsklubb utsmykket med dette på 1980-tallet, sier han.

Hvis vi går tilbake til den detaljerte forklaringen over hvem som satte ordet på gata om graffitien av hans navn, er de alle enige om én ting.



– De forklarer alle at det gir «kred» i miljøet, smiler Bøhler.



Ja, man kan vel si at det er ganske kult å få navnet sitt «hedret» på denne måten. Ikke at Vannposten personlig vet noe om det, har jo ikke akkurat opplevd det selv.. Men likevel er det et problem med denne graffitien.



– Det er ikke lov å tagge på annen manns eiendom uten tillatelse. Jeg har gått inn for at vi skal ha flere lovlige vegger å tagge og lage piecer eller bilder på. Taggingen av mitt navn gjør meg bare mer ivrig på det, sier Bøhler.



Hyllesten til Ap-mannen som var på østsiden av t-banesporet mellom Økern og Risløkka er nå fjernet. Kulturhistoriker Ida Tolgensbakk var en av dem som rakk å få et bilde av det hele, som hun har lagt ut på Wikipedia. Og naturligvis gikk turen videre til henne.



– Noen spurte meg om jeg hadde sett piecen og noen dager senere så jeg den selv. Da var det bare å gå av banen og ut i masse buskas for å ta bilde. Noe jeg er glad for at jeg gjorde, for den sto der bare noen dager, sier Tolgensbakk.



Hun skulle gjerne visst hvem som har laget den, og målet med å legge ut bilde var akkurat det.



– Jeg ønsker å komme i kontakt med de som står bak, men det målet har jeg dessverre ikke oppnådd. Det er noe jeg er oppriktig skuffet over, sier hun.



Kulturhistorikeren skulle gjerne visst historien bak og hvem Hans er, ikke minst hvordan det går med han. Til høyre på bildet kan man nemlig se at det står «God bedring, Hans».



– Det kan være en direkte hyllest eller det kan være sarkasme, man vet jo aldri og det er egentlig det som er litt gøy med graffiti.

Jeg har valgt å se på det som en snodig liten hyllest til Jan Bøhler. Dette er jo stort. Det er tydelig at det er lagt ned litt tid her.

Graffiti er noe Tolgensbakk har blitt mer opptatt av etter å ha brukt det i forskning.



– Det er en omstridt kunstform, men selv vil jeg si at den var veldig pen og gjorde seg på den biten av Økern som ellers er ganske grå, avslutter hun.