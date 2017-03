I samtale med ordføreren

Marion Antonie Risa bor i Bydel Bjerke, nærmere bestemt Årvoll. Hun lå på sykehus fra 2013 til 2014, og det var i den perioden hun fikk ideen om å starte sin egen avis som har fått navnet Ervald avisa – navnet kommer fra Ervald dagsenter på Bjerke nærmiljøsenter.



– Jeg ønsket å komme meg litt ut og det er slik jeg fikk ideen om å starte en avis. Det er en nyhetsavis og en portrettavis med en del intervjuer. For ikke å glemme at avisa har en egen matside og strikkeside, sier hun.



Selv er Risa frilansjournalist og sjefsredaktør. Sammen med miljøterapeut Anita Johansen på Bjerke nærmiljøsenter, som er sekretær i avisa, har hun hittil gitt ut fem utgaver.



– Jeg har intervjuet bydelsdirektøren i Bydel Bjerke, Zahid Ali og Ole Ivars. Og nå nylig intervjuet jeg Håvard Bakke, smiler Risa.

Snakke om funksjonshemmede

Avisa kommer ut én gang i året, men i fjor klarte de to utgaver for da hadde de med en juleavis også. Risa tar ofte kontakt med kjente personer og ifølge seg selv er det «toppen av kremen» å få ordføreren til Bjerke nærmiljøsenter.



– Jeg er opptatt av å skrive om ting som er viktig for alle. Marianne var åpen og ærlig på alle spørsmålene. Jeg fikk svar på alt det jeg lurte på.



– Det var fint å intervjue henne og jeg koste meg. Dette er en oppgave som passer meg helt perfekt, smiler Risa.



– Hvorfor ønsker du å intervjue Oslos ordfører?



– Fordi jeg ønsker å snakke med henne om funksjonshemmede og multihandikappede, slik at jeg kan skrive om det og få det ut.

Viktige spørsmål

Inne på et av rommene på Bjerke nærmiljøsenter tar Risa fram et ark med spørsmål som hun har til ordføreren. Alt fra hvordan det er å være ordfører til hva slags juletradisjoner hun har og om hun kunne tenke seg å vise fram Rådhuset til funksjonshemmede og multihandikappede blir stilt.



– Jeg synes det Marion gjør er kjempefint og flott. Hun tar opp spørsmål som er viktig for hele byen, ikke bare for de med funksjonshemming. Alle spørsmålene var veldig viktige og hyggelige, sier Marianne Borgen.



– Jeg inviterte de tilbake til meg, slik at jeg kan lytte litt til henne neste gang. Jeg må si at dette var hyggelig og nyttig, men jeg vil lytte mer, sier hun.



Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.